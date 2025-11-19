Xbox Game Pass: Drei neue Spiele ab heute im Abo verfügbar

Microsoft erweitert das Angebot des Xbox Game Pass erneut und stellt ab 19. November drei neue Titel im Abonnement bereit. Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf eine Mischung aus Action, Indie-Charme und Early-Access-Abenteuer freuen.
Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) – PC – Der Nachfolger des beliebten Action-RPGs startet im Game Preview auf dem PC. Spieler erkunden prozedural erzeugte Dungeons und managen gleichzeitig ihren eigenen Laden. Verfügbar für Game Pass Ultimate und PC Game Pass.
Kulebra and the Souls of Limbo – Cloud, Konsole, PC – Das stilvolle Abenteuer rund um eine freundliche Schlangenfigur ist nun im Game Pass Premium enthalten. Die bunte Indie-Welt kombiniert Rätsel, Erkundung und eine charmante Story.
Revenge of the Savage Planet – Cloud, PC, Xbox Series X|S – Der humorvolle Sci-Fi-Actiontitel kehrt in einer erweiterten Form zurück. Spieler erforschen eine gefährliche Alienwelt, sammeln Ressourcen und kämpfen sich durch eine Reihe skurriler Kreaturen.
Moonlighter 1 fand ich recht gut. Aber glaube aktuell eher keine Lust auf die Art Game.
Savage Planet schon eher, mal schauen
Revenge of the Savage Planet fand ich richtig klasse. Habe ich sogar komplettiert, samt DLC. Die anderen Spiele schrecken mich grafisch eher ab.
Zu viel mit anderen Games beschäftigt.