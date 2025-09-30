Xbox Game Pass: Drei Ninja Gaiden-Spiele werden heute entfernt

Am 30. September 2025 verliert der Xbox Game Pass gleich drei bekannte Actiontitel aus der beliebten Ninja Gaiden Reihe.

Betroffen sind Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 sowie Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, die bisher auf Cloud, Konsole und PC im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate, des PC Game Pass und des Standard Game Pass verfügbar waren.

Mit dem Wegfall dieser Spiele endet die Möglichkeit, die intensiven Kämpfe und die anspruchsvolle Action des legendären Ninja-Abenteuers ohne zusätzliche Kosten im Abo zu erleben. F

ans, die die Titel weiterhin spielen möchten, können sie dauerhaft im Microsoft Store erwerben und dabei oft von Rabatten für Game Pass Mitglieder profitieren.

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. September

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)

Die Ninja Gaiden Spiele sind seit Jahren fester Bestandteil des Action-Genres und haben mit schnellen Kämpfen, fordernden Bossgegnern und dynamischem Gameplay Maßstäbe gesetzt.

Der Xbox Game Pass bleibt dennoch eine der besten Optionen für Spielerinnen und Spieler in Deutschland, regelmäßig Zugang zu neuen Releases und Klassikern zu erhalten, auch wenn Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge ab sofort nicht mehr im Abo enthalten sind. Dazu kommt Ninja Gaiden 4 am 21. Oktober 2025 direkt zur Veröffentlichung in den Xbox Game Pass.