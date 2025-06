Xbox Game Pass: Drei Top-Titel in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass-Abonnenten dürfen sich in der kommenden Woche auf drei hochkarätige Neuzugänge freuen, die für Abwechslung und Spannung sorgen.

Den Auftakt macht am 30. Juni 2025 der Weltkriegsshooter Call of Duty: WWII, der sowohl auf Konsole als auch PC verfügbar sein wird. Der Titel führt euch an die Fronten des Zweiten Weltkriegs zurück und kombiniert filmreife Inszenierung mit klassischem FPS-Gameplay.

Am 1. Juli 2025 folgen gleich zwei weitere Spiele für Cloud, Konsole und PC: Mit Little Nightmares II erwartet euch ein atmosphärischer Puzzle-Plattformer, der düsteren Horror mit melancholischem Art-Design verbindet. Das Spiel setzt auf leise Spannung, verstörende Bilder und ein raffiniertes Leveldesign, das zum Erkunden und Grübeln einlädt.

Ebenfalls am 1. Juli erscheint Rise of the Tomb Raider, das zweite Spiel der modernen Lara-Croft-Trilogie. Die actionreiche Schatzsuche kombiniert Erkundung, Rätsel und packende Kämpfe in beeindruckender Kulisse und gilt als einer der stärksten Teile der Reihe.

Xbox Game Pass – Juni & Juli 2025

30.06.2025 – Call of Duty: WWII (Konsole und PC)

01.07.2025 – Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC)

01.07.2025 – Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Die drei Neuzugänge bieten eine breite Mischung aus Action, Abenteuer und Atmosphäre – und unterstreichen erneut die Vielfalt und Qualität des Game-Pass-Angebots.

Welches der drei Spiele werdet ihr im Abo spielen?