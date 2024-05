Xbox Game Pass: EA Play mit neuen In-Game-Belohnungen

Erst vor kurzem kündigte Electronic Arts an, den Fantasie-Shooter Immortals of Aveum zum hauseigenen Abo-Service EA Play hinzuzufügen. Darüber hinaus werden Abonnenten in den kommenden Wochen zahlreiche neue In-Game-Belohnungen für Titel aus dem EA-Portfolio erhalten.

Die Rewards beinhalten nicht nur exklusive Items, sondern auch XP-Boosts. Die Belohnungen für Mai und Juni findet ihr im Folgenden aufgelistet:

Apex Legends: Golden Syringe Weapon Charm – Now to June 3

Battlefield 2042: Offshore Protector – Now to May 28

EA SPORTS FC 24: Clubs Nike What The FC Tn Shark – Now to June 6

EA SPORTS FC 24: VOLTA Nike What The FC T-Shirt and COINS – Now to June 6

EA SPORTS FC 24: Ultimate Team™ Draft Token – Now to June 14

F1: 23 5000 XP Boost – Now to May 31

Madden NFL 24: MUT May Pack – Now to May 31

EA SPORTS WRC: Season 4 Rewards – Now to June 3

NHL 24: Super Hero Set – Now to May 22

NHL 24: WOC Coins – Now to May 22

NHL 24: WOC Battle Pass XP Modifier – Now to May 22

Immortals of Aveum wurde bei Ascendant Studios entwickelt und erschien am 22. August 2023 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S. Der Ego-Shooter setzt auf die Unreal Engine 5 und entführt euch in ein fantasievolles Universum, in dem ihr in die Haut von Dieb Jak schlüpft. Als dieser erfährt, dass er über besondere magische Fähigkeiten verfügt, findet er sich plötzlich im Everwar wieder, wo er sich vollkommen neuen Gefahren stellen muss.

EA Play ist Teil des Game Pass-Ultimate. Sowohl auf dem PC als auch auf den Xbox-Konsolen können Abonnenten die Vorteile des EA-Services nutzen. Neben einem großen Katalog an Spielen aus dem Hause EA sowie den regelmäßigen In-Game-Belohnungen, erhalten Abonnenten ebenfalls 10 % Rabatt auf zahlreiche digitale Inhalte wie Saisonpässe, DLCs oder Spiele-Downloads.