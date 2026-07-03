Xbox Game Pass: EA Play öffnet die Tore zu College Football 27 früher – inklusive Boni und Cloud Gaming

Mit Xbox Game Pass Ultimate und EA Play erhalten Mitglieder ab sofort einen 10-stündigen Early-Access-Test von EA SPORTS College Football 27. Der Fortschritt wird übernommen, wenn später die Vollversion gekauft wird.

Spieler können sich außerdem auf ein EA Play Welcome Pack freuen, das zusätzliche Inhalte für den Start bereithält. EA SPORTS College Football 27 unterstützt zudem Xbox Cloud Gaming, PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate inklusive EA Play.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Neuerungen stehen mehrere neue Spielmodi und Verbesserungen. Dazu gehören Mascot Mashup, bei dem mehr als 120 Maskottchen in chaotischen 11-gegen-11-Partien antreten, sowie das neue Dynasty Blueprint, das umfangreichere Möglichkeiten zur Entwicklung des eigenen College-Programms bietet.

Mit Road to Glory erhält die Karriere ebenfalls neue Anpassungsoptionen. Spieler können zusätzliche Positionen wählen, NIL-Verträge abschließen, ihre Draft-Chancen verbessern und den eigenen Legacy Score steigern – alles innerhalb von EA SPORTS College Football 27.

Darüber hinaus profitieren EA Play-Mitglieder von einem monatlichen College Football Ultimate Team Pack sowie einem Rabatt von 10 Prozent auf digitale EA-Käufe, darunter die Vollversion des Spiels und College Football Points.

Neben EA SPORTS College Football 27 verteilt EA im Juli weitere Vorteile für Mitglieder. Belohnungen gibt es unter anderem für Battlefield 6, Apex Legends, EA SPORTS FC 26, EA SPORTS Madden NFL 26, EA SPORTS NHL 26 und EA SPORTS UFC 6.