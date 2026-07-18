Xbox Game Pass: EA SPORTS NHL 27 Trial-Version startet im September

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Im September können sich Eishockeyfans via 10-stündigem Early Access Trial ein eigenes Bild von EA SPORTS NHL 27 machen.

Erst kürzlich stellte der offizielle Reveal Trailer zu EA SPORTS NHL 27 die ersten Neuerungen der kommenden Eishockey-Simulation vor.

Mithilfe authentischer Arenen, Torhymnen, Zuschauern, neue Kommentatoren sowie modernisierten Einblendungen und Grafiken soll die Atmosphäre auf das nächste Level gehoben werden.

Ob der Plan aufgeht, können Eishockey-Fans mit Game Pass Ultimate-Abonnement oder EA Play-Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten testen. Ab dem 4. September steht ein 10-stündiger Early Access Trial zum Start bereit.

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6 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 132975 XP Elite-at-Arms Silber | 18.07.2026 - 07:09 Uhr

    Definitiv muss ich das anspielen nur so sieht man wieder ob die Änderungen wirklich vorhanden sind. Letztes Jahr haben sie auch alles groß angekündigt nur damit die ganzen Sachen dann halbherzig oder nur in bestimmten Modi verfügbar waren

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  3. Teddofryo 142865 XP Master-at-Arms Silber | 18.07.2026 - 07:47 Uhr

    Kann mir vorstellen, das es für viele richtig geil ist NHL zu spielen, für mich war sowas nie ein Ding, ich glaube ich wäre auch viel zu blöde für Eishockey 🤣

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  4. faktencheck 222420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.07.2026 - 08:09 Uhr

    Das erste und letzte Eishockey-Spiel war für mich der Eishockey Manager auf dem Amiga. 🙂

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