Xbox Game Pass: EA SPORTS NHL 27 Trial-Version startet im September

Erst kürzlich stellte der offizielle Reveal Trailer zu EA SPORTS NHL 27 die ersten Neuerungen der kommenden Eishockey-Simulation vor.
Mithilfe authentischer Arenen, Torhymnen, Zuschauern, neue Kommentatoren sowie modernisierten Einblendungen und Grafiken soll die Atmosphäre auf das nächste Level gehoben werden.
Ob der Plan aufgeht, können Eishockey-Fans mit Game Pass Ultimate-Abonnement oder EA Play-Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten testen. Ab dem 4. September steht ein 10-stündiger Early Access Trial zum Start bereit.
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Definitiv muss ich das anspielen nur so sieht man wieder ob die Änderungen wirklich vorhanden sind. Letztes Jahr haben sie auch alles groß angekündigt nur damit die ganzen Sachen dann halbherzig oder nur in bestimmten Modi verfügbar waren
Da bin ich raus, normale Sport Spiele werde ich wohl nicht mehr zocken.
Kann mir vorstellen, das es für viele richtig geil ist NHL zu spielen, für mich war sowas nie ein Ding, ich glaube ich wäre auch viel zu blöde für Eishockey 🤣
Das erste und letzte Eishockey-Spiel war für mich der Eishockey Manager auf dem Amiga. 🙂
EA SPORTS NHL 27 ist nichts für mich. ✌🏻
Nee für mich ist das auch nix ich passe.