Xbox Game Pass: EA SPORTS NHL 27 Trial-Version startet im September

Im September können sich Eishockeyfans via 10-stündigem Early Access Trial ein eigenes Bild von EA SPORTS NHL 27 machen.

Erst kürzlich stellte der offizielle Reveal Trailer zu EA SPORTS NHL 27 die ersten Neuerungen der kommenden Eishockey-Simulation vor.

Mithilfe authentischer Arenen, Torhymnen, Zuschauern, neue Kommentatoren sowie modernisierten Einblendungen und Grafiken soll die Atmosphäre auf das nächste Level gehoben werden.

Ob der Plan aufgeht, können Eishockey-Fans mit Game Pass Ultimate-Abonnement oder EA Play-Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten testen. Ab dem 4. September steht ein 10-stündiger Early Access Trial zum Start bereit.