Xbox Game Pass: Ehemalige FTC-Chefin Lina Khan kritisiert Preiserhöhung des Abos

Die Preiserhöhung des Xbox Game Pass sorgt weiterhin für Diskussionen. Nun hat sich auch die ehemalige Vorsitzende der US-amerikanischen Federal Trade Commission, Lina Khan, öffentlich zu Wort gemeldet.

In einem Beitrag auf X äußerte Khan ihre Kritik an Microsofts jüngsten Entscheidungen, die den Game Pass Ultimate auf 29,99 US-Dollar pro Monat anheben.

Khan erklärte, dass die Übernahme von Activision durch Microsoft nicht nur mit Massenentlassungen, sondern auch mit deutlichen Preissteigerungen verbunden sei.

Dies schade sowohl Spielern als auch Entwicklern. Sie verwies darauf, dass sich in vielen Branchen gezeigt habe, wie Markt-Konzentrationen häufig zu steigenden Preisen führten.

Unternehmen, die durch ihre Größe eine dominante Stellung erreichen, müssten weniger Rücksicht auf ihre Kunden nehmen und könnten deren Situation sogar verschlechtern, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Die Aussagen von Lina Khan knüpfen an ihre frühere Rolle im Verfahren FTC vs. Microsoft an, in dem die Regulierungsbehörde versucht hatte, die Übernahme von Activision im Wert von 69 Milliarden US-Dollar zu verhindern.

Schon damals warnte die FTC vor den möglichen Folgen einer stärkeren Marktstellung. Mit der aktuellen Entwicklung rund um den Xbox Game Pass sieht Khan ihre Bedenken bestätigt.