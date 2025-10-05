Xbox Game Pass: Ehemalige FTC-Chefin Lina Khan kritisiert Preiserhöhung des Abos

Die Preiserhöhung des Xbox Game Pass sorgt weiterhin für Diskussionen. Nun hat sich auch die ehemalige Vorsitzende der US-amerikanischen Federal Trade Commission, Lina Khan, öffentlich zu Wort gemeldet.
In einem Beitrag auf X äußerte Khan ihre Kritik an Microsofts jüngsten Entscheidungen, die den Game Pass Ultimate auf 29,99 US-Dollar pro Monat anheben.
Khan erklärte, dass die Übernahme von Activision durch Microsoft nicht nur mit Massenentlassungen, sondern auch mit deutlichen Preissteigerungen verbunden sei.
Dies schade sowohl Spielern als auch Entwicklern. Sie verwies darauf, dass sich in vielen Branchen gezeigt habe, wie Markt-Konzentrationen häufig zu steigenden Preisen führten.
Unternehmen, die durch ihre Größe eine dominante Stellung erreichen, müssten weniger Rücksicht auf ihre Kunden nehmen und könnten deren Situation sogar verschlechtern, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.
Die Aussagen von Lina Khan knüpfen an ihre frühere Rolle im Verfahren FTC vs. Microsoft an, in dem die Regulierungsbehörde versucht hatte, die Übernahme von Activision im Wert von 69 Milliarden US-Dollar zu verhindern.
Schon damals warnte die FTC vor den möglichen Folgen einer stärkeren Marktstellung. Mit der aktuellen Entwicklung rund um den Xbox Game Pass sieht Khan ihre Bedenken bestätigt.
Oh oh, stimmt, das kommt auch nochmal zur Sprache, nur hat Lina Khan nix mehr zu sagen, kann aber wieder andere aufscheuchen.
Auch wenn ich kein Freund des neuen Modells bin und auf einige Preistreiber im GPU sehr gut verzichten könnte, die Lina „Khan“ sich ihre Meinung dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint. Selbst wenn sie im Ergebnis mit meiner Deckungsgleich sein sollte, hat sie einfach wirklich „nix zu sagen“. Und das hätte sie damals schon nicht haben sollen. Denn ihre Argumentationskette war einfach nur kranker Sche*ß.
Nicht umsonst ist sie ja damit nicht durchgekommen, da war vieles an den Haaren herbei gezogen.
Hmmm…sie wird doch nicht die ganze Zeit irgendwie Recht gehabt haben? Kann nicht sein 😅
Megakonzerne und riesige Ankäufe sind nicht gut für Mitarbeiter und Kunden? Da hätte ja niemand drauf kommen können…bin geschockt 😅
Wow, was eine vorhersage. Dinge werden teurer. Was ist mit den zig Lügen und Falschbehauptungen die sie unter Fremdscham rausgehauen hat? Reden wir darüber auch?
Am Ende kann zumindest jeder selbst entscheiden ob er so ein teures Abo wählt oder die Spiele traditionell kauft. Activision hätte selbst wohl keinen Aboservice aufgebaut. Preise wurden bei den anderen Herstellern und Entwicklern ebenfalls erhöht, Studios geschlossen und Personal auf die Straße gesetzt obwohl die keine solchen Übernahmen hatten. Was die Auswahl angeht…ich glaube selbst wenn die Übernahme geblockt worden wäre hätte es Xbox nicht mehr retten können.
Den einzigen Unterschied den ich sehe ist eben ein Activision was seine Aktionäre gewechselt hat…von einem gierigen Konzern zum anderen 😅
Wenn es den ABK-Deal nicht gegeben hätte, wäre das Licht schon längst aus.
Ich glaube ohne ABK hätten sie an dem Zeitplan festgehalten bis 2027 den Stecker zu ziehen. Mit ABK vielleicht schon dieses oder nächstes Jahr…sind alles nur Vermutungen.
Weil Nadella so argumentiert hat, um den Laden übernehmen zu können?
Das ist mal wieder einer Deiner „Fakten“.
Nein weil ich 1 und 1 zusammenzählen kann und bisher ziemlich richtig gelegen habe. Auch wenn es dir nicht passt, das sind nicht meine Fakten sondern die allgemeine Faktenlage.
Man muss auch mal erwähnen, dass die angeblichen negativen Wirkungen des Deals gegenüber Dritten (Sony, Nintendo, etc.) auch in keiner Minute eingetreten sind und Microsoft sich an alle Auflagen hält.
Ja das haben sie aber dafür sind Auflagen ja auch da. Für Sony und Nintendo hat sich der Deal im nachhinein positiv entwickelt. Primär weil sich der Plan Microsofts eben nicht wie gewünscht entwickelt hat.
Die Auflagen hatten sie nur im Cloudbereich.
Aber den Rest haben sie während der Verhandlung angekündigt und auch schon Tendenzen in Richtung Öffnung für andere Plattformen gegeben. Damals hieß es halt nur, dass man von Fall zu Fall entscheidet und den Markt samt Wachstumschancen beobachtet. Sie hatten sich keine Sekunde verpflichtet etwas außer CoD überall zu bringen.
Sie hat ihre Rolle noch immer nicht verstanden und musste völlig zurecht den Platz räumen.
Es ging nie darum Preiserhöhungen zu verhindern, daß ist nicht die Aufgabe der FTC. Es geht einzig darum den fairen Wettbewerb sicherzustellen und da sind all ihre Thesen verpufft und das Gegenteil ist eingetreten, von dem was sie behauptet hat, was passieren wird.
Zeigt ihr ganzes Unvermögen die Dinge richtig einzuordnen. Ob MS mit Gaming Software eine marktführende Rolle eingenommen hat spielt dafür keine Rolle, die Preiserhöhungen im GamePass wären sowieso gekommen.
Da kann sie reden solange sie will. Sie hat damals ein Verfahren verloren, indem Microsoft absolut im Recht war. Sie hatte keinerlei Argument dagegen, warum die Übernahme rechtswidrig ist.
Dann sollten wir so fair sein und auch die anderen Behauptungen von Frau Khan hinzufügen:
-Microsoft will der Konkurrenz die Produkte entziehen.
-Microsoft möchte CoD exklusiv machen
-Microsoft möchte eine Monopol im Cloudgeschäft anstreben.
Das waren nur wenige Beispiele von einer Welle halbgarer Behauptungen. Frau Khan hätte ihrer Zeit einfach auf eine Klage verzichten müssen, die keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Dass hätte dem Thema viel Brisanz genommen. Doch sie wollte ihre linksradikale Ideologie durchdrücken.
Ich verstehe nicht warum sie die Energie dafür einsetzt um für reelle Löhne zu kämpfen, CEOs=\=Arbeitnehmer.
Da setzt sie halt komplett am falschen Punkt an aber das war schon immer das Problem von extrem links, immer nur auf die Ursachen zu zeigen und nie die Probleme anzugehen.
Sie ist ja mittlerweile weg, aber sie war auch von Anfang an eine Fehlbesetzung. Wer eine Abschlussarbeit darüber schreibt große Firmen zu zerschlagen und aufzuteilen, hatte auf so einem wichtige Posten nichts zu suchen.
Sie war damals ein Geschenk der Demokraten an die Wähler ganz links. Als kleines Dankeschön für die Stimmen.
Ihre größte Sorge war ja die Monopolbildung aber davon ist MS im Bereich Gaming/Cloud Gaming ja noch meilenweit entfernt bzw. gibt es noch genug Konkurrenz.
Und das Konzerne, Konzernsachen machen, dafür muss man auch kein Hellseher sein also kann sie sich ihr „ich habs euch ja gesagt“ auch lassen.