Xbox Game Pass: Ehemaliger Xbox-Manager kritisiert Microsoft scharf – „Das ist eine neue Stufe von schlecht“

Ehemaliger Xbox-Manager teilt weiter gegen Microsoft aus: Ybarra bezeichnet aktuelle Xbox-Kampagne als „Das ist eine neue Stufe von schlecht“.

Der ehemalige Blizzard-Präsident Mike Ybarra, der zuvor auch als Corporate Vice President bei Microsoft tätig war, und somit sozusagen zweimal „gefeuert“ wurde, hat sich in einem neuen Social-Media-Post wieder einmal deutlich kritisch gegenüber seinem früheren Arbeitgeber geäußert.

Ybarra reagierte auf die aktuelle Xbox-Marketingkampagne und fand dafür klare Worte: Er habe schon viele schlechte Kampagnen gesehen, doch das aktuelle Beispiel sei „eine neue Stufe von schlecht“.

Die Aussage sorgt in der Gaming-Community für Aufsehen, da Ybarra selbst jahrelang in leitender Position bei Microsoft tätig war und die Xbox-Marke aus nächster Nähe mitgestaltete. Seine Kritik richtet sich offenbar gegen die aktuelle Kommunikationsstrategie von Microsofts Xbox-Team, die zuletzt durch mehrere unklare Marketingmaßnahmen und verwirrende Botschaften gegenüber der Community in die Diskussion geraten war.

Obwohl Ybarra keine konkreten Details nannte, interpretierten viele Fans seine Bemerkung als Hinweis auf die aktuelle Werbekampagne im Zusammenhang mit den jüngsten Xbox-Veröffentlichungen. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fielen gemischt aus – einige stimmten Ybarra zu, während andere seine öffentliche Kritik als überzogen bezeichneten. „Der Stachel sitzt wohl noch tief“, hieß es von einigen X-Usern.

Ybarras Kommentar zeigt jedoch, dass selbst ehemalige Führungskräfte von Microsoft die derzeitige Marketingstrategie der Xbox-Sparte skeptisch sehen. Microsoft hat bislang nicht auf die ständigen negativen Äußerungen von Mike Ybarra reagiert.