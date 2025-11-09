Xbox Game Pass: Ehemaliger Xbox-Manager kritisiert Microsoft scharf – „Das ist eine neue Stufe von schlecht“

Der ehemalige Blizzard-Präsident Mike Ybarra, der zuvor auch als Corporate Vice President bei Microsoft tätig war, und somit sozusagen zweimal „gefeuert“ wurde, hat sich in einem neuen Social-Media-Post wieder einmal deutlich kritisch gegenüber seinem früheren Arbeitgeber geäußert.
Ybarra reagierte auf die aktuelle Xbox-Marketingkampagne und fand dafür klare Worte: Er habe schon viele schlechte Kampagnen gesehen, doch das aktuelle Beispiel sei „eine neue Stufe von schlecht“.
Die Aussage sorgt in der Gaming-Community für Aufsehen, da Ybarra selbst jahrelang in leitender Position bei Microsoft tätig war und die Xbox-Marke aus nächster Nähe mitgestaltete. Seine Kritik richtet sich offenbar gegen die aktuelle Kommunikationsstrategie von Microsofts Xbox-Team, die zuletzt durch mehrere unklare Marketingmaßnahmen und verwirrende Botschaften gegenüber der Community in die Diskussion geraten war.
Obwohl Ybarra keine konkreten Details nannte, interpretierten viele Fans seine Bemerkung als Hinweis auf die aktuelle Werbekampagne im Zusammenhang mit den jüngsten Xbox-Veröffentlichungen. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fielen gemischt aus – einige stimmten Ybarra zu, während andere seine öffentliche Kritik als überzogen bezeichneten. „Der Stachel sitzt wohl noch tief“, hieß es von einigen X-Usern.
Ybarras Kommentar zeigt jedoch, dass selbst ehemalige Führungskräfte von Microsoft die derzeitige Marketingstrategie der Xbox-Sparte skeptisch sehen. Microsoft hat bislang nicht auf die ständigen negativen Äußerungen von Mike Ybarra reagiert.
Ja, Microsoft bzw. Xbox tut im Moment alles dafür Leute zu vergraulen. Wenn ich heute noch keine Xbox hätte würde ich mir selbst keine kaufen ^^
Denke die Quittung für heutiges, gibt es in der nächsten Gen. Danach wird es keine Xbox als solche mehr geben.
Ja, mal sehen. Am liebsten wäre mir ein offenes System also quasi wie ein PC der out of the Box funktioniert, mit steam etc..
Der ist ja mett😅
Ich wünsche mir einfach die gute alte Xbox 360 Konsolenwelt zurück mit Technik aus 2027 🤣
Wirds auch, wenn alle games zu Playstation sind ja was dann? Haben die mal soweit gedacht? Ne die waren viel zu gierig.
Wenn ich n Flohmarkt aufmache und meine Sachen in der Wohnung verkaufe weil ich schnelles Geld will tja dann gehe ich irgendwann rein und sehe es ist alles leer da gibts nichts mehr zu verkaufen und dann? Diese schnelle Geld Nummer haben die nicht zu Ende gedacht der Sabber an der Zunge war halt nicht mehr aufzuhalten aber wie du sagst die Quittung kommt, Microsoft will mehr Geld die haben bald keine Games mehr um Geld zu machen und bumm wars das 🙄
Siehe Kommentar oben, 360 🥹
Der Weg den Microsoft mit seiner XBOX eingeschlagen hat ist wirklich ein anderer damals hat man drüber gelacht als man geschrieben hat Microsofts Vision ist es ein grosser Spiele Publisher zu werden und für jeden und alles zugänglich zu machen heute ist es Realität ( Phil Spencer hat es auch regelmäßig in seinen Interviews kommentiert)… nichts desto trotz hat mich XBOX bisher gut unterhalten und der Gamepass sei es noch auf Konsole aber eben auch PC oder Smart TV ist, zumindest aktuell, immer noch best Deal in Gaming… das aber auch nur solange die Abo Preise und Service weiterhin für die User attraktiv bleiben…
Ich mein wie oft hab ich irwo gelesen hätten die den ganzen mist mal zu beginn der Series S/X gemacht oder kurz vorher? Ne Absolute Mehrheit hätte die Ps5 gekauft alleine damals Starfield uh oh das gibt es nur auf Xbox und dann ne ne das muss für alle sein. Ich hab derbe oft bei Reddit gelesen wieviele sich ne Xbox wegen Starfield gekauft haben nur um dann sauer zu sein das es doch für Playstation kommt, eig sollte man Microsoft wegen dieser Markt Lügen um Leuten was zu verkaufen veklagen oO
Bin ja Team Xbox seit der ersten aber dieses Jahr zu sehen wie Geld Gier über Community geht war echt n schlag ins Gesicht.
Jaja, wir haben ihn mittlerweile verstanden, er hat zwei mal seinen Job durch MS verloren und ist jetzt gefrustet… ich liebe Aussagen von Ex-Mitarbeitern…
Naja, Marketing und Kommunikation kann MS nun mal wirklich nicht, da kann man von Ybarra halten, was man will.
Er hat Recht, egal wie unsymphatisch ich ihn finde
Ach Microsoft fährt blind ihren Weg und ist Kritik unfähig was die Spieler und Community sagen interessiert die überhaupt nicht mehr deswegen ist es sinnlos da sich Noch drüber aufzuregen 🤦🏻♂️😅
Sinnlos sich noch darüber aufzuregen ist es ganz und gar nicht. Man kann es als kund machen wie eh und je… Und zwar „vote with your Wallet“ wenn es denen an der Kohle weh tut werden sie merken das es nicht der richtige Weg ist… Sobald meine automatische gp verlängerung I’m pros steigt bin ich raus. Und ich hoffe es werden mir noch viele genau so machen.
Solange es günstige Codes gibt, wird es schwer werden.
Ja nur merken die ja überhaupt nichts mehr mit ihren Scheuklappen 😂
„was die Spieler und Community sagen interessiert die überhaupt nicht mehr“
Zumindest der Part passt auch 1:1 auf Sony, die können aber ihr Produkt besser vermarkten.
Das stimmt da gebe ich dir vollkommen Recht 👍🏻
Also schlechtes Marketing und Xbox geht inzwischen leider Hand in Hand. Die tun sich da warum auch immer unfassbar schwer.
Inzwischen? Denk mal an das Desaster vor der Einführung der XBox One. Schlechtes Marketing hat bei MS ne lange Tradition.
Ich find die Werbung witzig 🙂
Vor allem kapier ich die ganze Heulerei eh nicht.
Auf dem PC gibts schon viel länger keine Disks mehr, die Leute haben auch zu Anfang geheult ohne ende und heute ists kein Problem mehr.
Aber ein paar ewig Gestrige müssen ja immer lauthals schreiend durch die Gegend laufen.
Bei Aussagen von Ex-Mitarbeitern bin ich immer vorsichtig. Aber das Marketing von MS und auch die Kommunikation waren schon immer miserabel und zwar noch mit einigen Ausreißern deutlich Richtung Süden…
Ist zwar das übliche bla bla bla von einem Ex-Mitarbeiter von Microsoft, finde sowas irgendwie peinlich. Aber eins kann halt Microsoft wirklich nicht gut und zu sporadisch, und zwar gutes Marketing. Die Xbox Game Studios haben so fantastische Marken, da könnte man mit richtigem Marketing so viel mehr rausholen. Am Geld liegt es ja schon mal nicht.