Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard

24 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Ein weiteres grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard im Xbox Game Pass-Abonnement!

Ab dem 19. September 2025 erweitert Hades das Angebot des Xbox Game Pass Standard. Damit habt ihr die Möglichkeit, das preisgekrönte Action-Rollenspiel nicht nur auf Konsole, sondern auch über Cloud und PC zu erleben.

Hades gehört zu den beliebtesten Indie-Spielen der letzten Jahre und überzeugt mit einem dynamischen Gameplay, einer spannenden Story und einer einzigartigen Mischung aus Action und Roguelike-Elementen.

Durch die Integration in den Xbox Game Pass Standard könnt ihr euch direkt in das Abenteuer stürzen, ohne zusätzliche Kosten.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Für Spielerinnen und Spieler, die bereits Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass nutzen, ist Hades ebenfalls verfügbar. Mit diesem Neuzugang im September 2025 stärkt Microsoft das Portfolio seines Abo-Dienstes weiter. Nutzt die Gelegenheit, Hades im Xbox Game Pass zu spielen und erlebt, warum dieser Titel zu den am meisten gefeierten Spielen seiner Generation zählt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 144160 XP Master-at-Arms Silber | 19.09.2025 - 08:35 Uhr

    War mir leider zu hektisch, auch wenn der Art-Style geil ist. 64min laut Steam 🙈

    0
  2. Rotten 70785 XP Tastenakrobat Level 1 | 19.09.2025 - 08:55 Uhr

    Fand das game echt gut hab et och gekauft 🐙 allen die es jetze spielen können wünsche ik viel Spaß dabei ✌🏻

    0
  3. Homunculus 269140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.09.2025 - 09:10 Uhr

    Bin normalerweise kein Fan von Rogue Likes, aber das Spiel habe ich so hart auf mehreren Plattformen gesuchtet. Vorallem wegen Setting, Story und Charas.

    Von Zagreus hab ich zum Glück die Pop Up Parade Figur bekommen. Schade dass es von Than und Meg keine gab.. nur Nendoroids.
    Hoffe ja, dass Melinoë wenigstens eine bekommt. Da gibt’s bisher auch nur Nendoroid.

    0
      • Robilein 1155070 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.09.2025 - 10:19 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Ah ja, danke für den Tipp. Ich probiere es erstmal auf normal. Das macht ja ein Roguelike aus, das man mit der Zeit stärker und besser wird.

        0
  5. RainbowF 30993 XP Bobby Car Bewunderer | 19.09.2025 - 09:46 Uhr

    Ich freue mich riesig, dass Hades nun zum Xbox Game Pass Standard gehört. Mir fehlt noch ein letztes Ende.

    0
  6. Proxy 9375 XP Beginner Level 4 | 19.09.2025 - 10:09 Uhr

    Is net so meins, aber schön das es jetzt auch im Standard ist.

    0
  7. Ralle89 13860 XP Leetspeak | 19.09.2025 - 10:12 Uhr

    Schön für die die Standard haben und das Spiel mögen. Mein Fall ist es nicht

    0
  8. EdgarAllanFloh 103620 XP Elite User | 19.09.2025 - 10:28 Uhr

    Das Spiel hab ich mir erst für 6,12 Euro auf Steam geschossen. Es ist schon krass gut, auch wenn ich nie über einen bestimmten Bossfight hinaus gekommen bin. Irgendwie wurde es auch jedes Spiel schwerer, die zu besiegen.

    0

Hinterlasse eine Antwort