Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard

Ab dem 19. September 2025 erweitert Hades das Angebot des Xbox Game Pass Standard. Damit habt ihr die Möglichkeit, das preisgekrönte Action-Rollenspiel nicht nur auf Konsole, sondern auch über Cloud und PC zu erleben.
Hades gehört zu den beliebtesten Indie-Spielen der letzten Jahre und überzeugt mit einem dynamischen Gameplay, einer spannenden Story und einer einzigartigen Mischung aus Action und Roguelike-Elementen.
Durch die Integration in den Xbox Game Pass Standard könnt ihr euch direkt in das Abenteuer stürzen, ohne zusätzliche Kosten.
Xbox Game Pass – September 2025
- 19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Für Spielerinnen und Spieler, die bereits Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass nutzen, ist Hades ebenfalls verfügbar. Mit diesem Neuzugang im September 2025 stärkt Microsoft das Portfolio seines Abo-Dienstes weiter. Nutzt die Gelegenheit, Hades im Xbox Game Pass zu spielen und erlebt, warum dieser Titel zu den am meisten gefeierten Spielen seiner Generation zählt.
War mir leider zu hektisch, auch wenn der Art-Style geil ist. 64min laut Steam 🙈
Fand das game echt gut hab et och gekauft 🐙 allen die es jetze spielen können wünsche ik viel Spaß dabei ✌🏻
Bin normalerweise kein Fan von Rogue Likes, aber das Spiel habe ich so hart auf mehreren Plattformen gesuchtet. Vorallem wegen Setting, Story und Charas.
Von Zagreus hab ich zum Glück die Pop Up Parade Figur bekommen. Schade dass es von Than und Meg keine gab.. nur Nendoroids.
Hoffe ja, dass Melinoë wenigstens eine bekommt. Da gibt’s bisher auch nur Nendoroid.
Steht auch noch auf meiner Liste🙈🙈🙈
Dann wird’s Zeit 😀
Denk dran, Göttermodus, falls es zu schwer sein sollte.
Ah ja, danke für den Tipp. Ich probiere es erstmal auf normal. Das macht ja ein Roguelike aus, das man mit der Zeit stärker und besser wird.
Ich freue mich riesig, dass Hades nun zum Xbox Game Pass Standard gehört. Mir fehlt noch ein letztes Ende.
Is net so meins, aber schön das es jetzt auch im Standard ist.
Schön für die die Standard haben und das Spiel mögen. Mein Fall ist es nicht
Das Spiel hab ich mir erst für 6,12 Euro auf Steam geschossen. Es ist schon krass gut, auch wenn ich nie über einen bestimmten Bossfight hinaus gekommen bin. Irgendwie wurde es auch jedes Spiel schwerer, die zu besiegen.
Werde es bestimmt mal antesten 🙂
Wirklich eine gute Erweiterung für den Standard Game Pass ☝️.