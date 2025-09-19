Xbox Game Pass: Ein grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard

Ein weiteres grandioses Spiel gehört jetzt zum Standard im Xbox Game Pass-Abonnement!

Ab dem 19. September 2025 erweitert Hades das Angebot des Xbox Game Pass Standard. Damit habt ihr die Möglichkeit, das preisgekrönte Action-Rollenspiel nicht nur auf Konsole, sondern auch über Cloud und PC zu erleben.

Hades gehört zu den beliebtesten Indie-Spielen der letzten Jahre und überzeugt mit einem dynamischen Gameplay, einer spannenden Story und einer einzigartigen Mischung aus Action und Roguelike-Elementen.

Durch die Integration in den Xbox Game Pass Standard könnt ihr euch direkt in das Abenteuer stürzen, ohne zusätzliche Kosten.

Xbox Game Pass – September 2025

19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Für Spielerinnen und Spieler, die bereits Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass nutzen, ist Hades ebenfalls verfügbar. Mit diesem Neuzugang im September 2025 stärkt Microsoft das Portfolio seines Abo-Dienstes weiter. Nutzt die Gelegenheit, Hades im Xbox Game Pass zu spielen und erlebt, warum dieser Titel zu den am meisten gefeierten Spielen seiner Generation zählt.