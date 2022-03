Xbox Game Pass: Ein neues Spiel ab sofort im Abo

Alle Xbox Game Pass-Abonnenten erhalten ab heute FAR: Changing Tides. Das Spiel ist direkt zur Veröffentlichung im Abo-Service enthalten und schickt euch auf eine atmosphärische Abenteuerreise.

Zuvor konnte der Entwickler Okomotive mit FAR: Lone Sails für Begeisterung sorgen. Nun will man mit FAR: Changing Tides noch einmal eine Schippe drauflegen.

Xbox Game Pass – März

Bisher lässt sich Microsoft überraschend viel Zeit, um die neuen Xbox Game Pass-Spiele für März 2022 anzukündigen. Dennoch sind schon vier Titel bekannt, die im Abo landen.