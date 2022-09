Xbox Game Pass: Eine weitere Überraschung parkt bald im Abo

Mit der Veröffentlichung von You Suck At Parking am 14. September gibt es für alle Abonnenten eine weitere Überraschung direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass-Abonnement.

You Suck at Parking umfasst sowohl Einzelspieler- als auch Online-Multiplayer-Modi und ist das extremste Parkerlebnis der Welt und das einzige Rennspiel, bei dem das Ziel darin besteht, zum Stehen zu kommen. Der Erfolg ist ein Rennen gegen die Uhr, bei dem die Spieler rasen, driften und ihre Handbremsen ziehen, während sie in kürzester Zeit in Parklücken einparken.