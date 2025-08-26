Xbox Game Pass: Eins der besten Xbox-Spiele wird heute im Abo Reloaded

Ab dem 26. August 2025 steht euch Gears of War: Reloaded im Xbox Game Pass zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Version des ersten Teils der bekannten Shooter-Reihe, die ursprünglich 2006 erschienen ist.

Die Neuauflage wurde für moderne Plattformen optimiert und bietet euch 4K-Auflösung, bis zu 120 Bilder pro Sekunde sowie verbesserte Texturen, Animationen und Soundeffekte. Neben der vollständigen Kampagne enthält das Spiel auch alle bisher veröffentlichten Multiplayer-Inhalte, darunter Karten, Modi und kosmetische Erweiterungen.

Ihr könnt das Spiel auf Xbox Series X|S, Windows-PC und über Xbox Cloud Gaming spielen. Dank Crossplay und Cross-Progression ist es möglich, plattformübergreifend mit Freunden zu spielen und eure Fortschritte zu behalten. Auch PlayStation-Nutzerinnen und Nutzer erhalten erstmals Zugriff auf einen Titel der Gears of War-Reihe, da Reloaded zeitgleich für PS5 erscheint.

Xbox Game Pass – August 2025

26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch schließt sich heute dem unerreichten Delta Squad an?