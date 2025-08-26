Xbox Game Pass: Eins der besten Xbox-Spiele wird heute im Abo Reloaded

Ab dem 26. August 2025 steht euch Gears of War: Reloaded im Xbox Game Pass zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Version des ersten Teils der bekannten Shooter-Reihe, die ursprünglich 2006 erschienen ist.
Die Neuauflage wurde für moderne Plattformen optimiert und bietet euch 4K-Auflösung, bis zu 120 Bilder pro Sekunde sowie verbesserte Texturen, Animationen und Soundeffekte. Neben der vollständigen Kampagne enthält das Spiel auch alle bisher veröffentlichten Multiplayer-Inhalte, darunter Karten, Modi und kosmetische Erweiterungen.
Ihr könnt das Spiel auf Xbox Series X|S, Windows-PC und über Xbox Cloud Gaming spielen. Dank Crossplay und Cross-Progression ist es möglich, plattformübergreifend mit Freunden zu spielen und eure Fortschritte zu behalten. Auch PlayStation-Nutzerinnen und Nutzer erhalten erstmals Zugriff auf einen Titel der Gears of War-Reihe, da Reloaded zeitgleich für PS5 erscheint.
Xbox Game Pass – August 2025
- 26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wer von euch schließt sich heute dem unerreichten Delta Squad an?
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn mich die Serie Supernatural eins gelehrt hat, ist es, dass man tote Dinge ruhen lassen soll. Sie kommen nie zurück, wie sie waren.
Der Titel war revolutionär. Allerdings werde ich ihn lieber so in Erinnerung halten, wie ich ihn früher gespielt habe.
Kampagne kann man immer wieder durchspielen
Das kann man definitiv so sehen. Wäre rückblickend betrachtet in einigen Fällen auch für mich die bessere Wahl gewesen.
Was sind den eigentlich die Unterschiede zur Gears 1 Ultimate Edition dies vor ein paar Jahren mal gab? Weiss nicht ob ich mir die Kampagne nochmal geben soll…
Beim MP bin ich mittlerweile raus, dass hat mir die Beta gezeigt 😅
Gibt keine sieht genauso aus
ich werde es erneut auf Wahnsinnig durchspielen
Im singleplayer?
Co-Op
der Unterschied ist, das ist eine Series Version die Ultimate war auf Xbox One Level
„Wer von euch schließt sich heute dem unerreichten Delta Squad an?“
Heute Abend werde ich es nicht schaffen, aber am Wochenende startet dann der Cole-Train durch! 🙂
Nochmals vielen Dank @Robilein
Ich werde heute oder morgen mit der Kampagne starten, und bin gespannt wie es sich jetzt spielen lässt.