Xbox Game Pass: Eiskalter Neuzugang im Abo

EA SPORTS NHL 26 bietet euch als Mitglieder von EA PLAY und Xbox Game Pass Ultimate die Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem offiziellen Release für bis zu zehn Stunden auf Xbox Series X|S zu testen.

Diese Early-Access-Phase über EA Play erlaubt euch, direkt in die Welt des professionellen Eishockeys einzutauchen und erste Matches zu absolvieren. Solltet ihr euch anschließend für den Kauf der Vollversion entscheiden, wird euer Fortschritt vollständig übernommen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.

Xbox Game Pass – September 2025

02. September 2025 – EA SPORTS NHL 26 Trial-Version

Im Spiel NHL 26 sorgt die Integration von NHL Edge-Daten für eine besonders realistische Darstellung der Bewegungsabläufe und Entscheidungsprozesse der virtuellen Eishockey-Stars.

EA Sports NHL 26 simuliert damit das Verhalten der Profis auf dem Eis in bisher unerreichter Detailtreue. Zusätzlich erhaltet ihr beim Einstieg in EA Sports NHL 26 exklusive Ingame-Belohnungen, darunter 3.000 WOC Coins sowie Season Pass XP Multiplier Tokens, die euch beim Fortschritt im World of Chel-Modus unterstützen. Wiederkehrende Belohnungen und ein Rabatt von zehn Prozent auf digitale EA-Käufe runden das Angebot ab und machen den Einstieg besonders attraktiv.