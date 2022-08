Xbox Game Pass: Elden Ring, GTA5 und mehr Cloud-Gaming-Spiele aufgetaucht

Autor:, in / Xbox Game Pass

Es wurden weitere Spiele wie Elden Ring und Grand Theft Auto V entdeckt, die Besitzer schon bald mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud-Gaming spielen könnten.

Microsoft stellte vor einigen Monaten ein neues Feature für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten vor, mit der sich im Besitz befindliche Spiele über Xbox Cloud-Gaming spielen lassen.

Dabei sind ausdrücklich die Spiele gemeint, die nicht im Rahmen des Xbox Game Pass selbst spielbar sind, sondern die Spiele aus eurer Spielebibliothek, die ihr zuvor im Microsoft Store gekauft habt.

Derzeit sorgt Elden Ring für Aufmerksamkeit, da das Rollenspiel entweder bald in den Xbox Game Pass Katalog aufgenommen wird oder Besitzer es einfach nur via Cloud mit ihrem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnment spielen können.

Dazu hat unter anderem IdleSloth weitere Spiele ausfindig gemacht, die schon bald via Cloud-Gaming spielbar sein könnten, sofern ihr sie gekauft habt.

Bei den Spielen handelt es sich um:

Call of Duty: Vanguard

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

WWE 2K22

Grand Theft Auto V

Soul Hackers 2

Resident Evil Village Gold Edition

Nun heißt es abwarten, bis Microsoft eine entsprechende Ankündigung dazu macht. Das könnte in diesen Tagen passieren, oder, was viel wahrscheinlicher ist, erst zur Gamescom in rund zwei Wochen.