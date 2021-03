Xbox Game Pass: Empire of Sin erscheint bald im Abo

Wie Paradox Interactive mitteilt, wird das Gangsterspiel Empire of Sin ab dem 18. März im Xbox Game Pass zum Download bereit stehen.

Empire of Sin ist ein Strategiespiel von Romero Games und Paradox Interactive, bei dem ihr euch mitten in der brutalen, kriminellen Unterwelt Chicagos der Prohibitionszeit in den 1920ern wiederfindet. Schlüpft in die Rolle eines der 14 historischen, der Realität nachempfundenen Mafiabosse wie Al Capone, Stephanie St. Clair oder Goldie Garneau und stellt eine zwielichtige Gang zusammen, baut euer Verbrecherimperium auf, und verteidigt euer Territorium gegen rivalisierende Banden. Es liegt an euch, euch mit Gaunereien, Charme und Einschüchterung an die Spitze hochzuarbeiten und zu tun, was zu tun ist, um euch dort zu halten – Hals- und Beinbruch!

Don your fedora and get ready to hit the streets of Chicago, boss – Empire of Sin will be available on @XboxGamePass on March 18th! Get the scoop here: https://t.co/UUSA5YTysf pic.twitter.com/jFis0Oirnj

