Xbox Game Pass: Entwickler bestätigt Aus für das Abo

Der Entwickler von The Long Dark hat frühzeitig bekannt gegeben, dass das Spiel aus dem Xbox Game Pass Abo-Service entfernt wird.

The Long Dark wird am 16. April 2023 aus dem Xbox Game Pass-Angebot entfernt. Der Entwickler gibt somit frühzeitig bekannt, dass der Abo-Service bald ohne The Long Dark auskommen muss.

Dazu gibt es das Spiel derzeit für 23,98 Euro anstatt 29,98 Euro im Microsoft Store.