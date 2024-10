Xbox Game Pass: Dieser neue Manager erscheint wieder im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Football Manager 25 erscheint weltweit ab 26. November und liefert Fans noch mehr Gründe, den Fußball zu lieben. Dazu erscheint auch der neueste Teil wieder direkt im Xbox Game Pass.

Nach einem Rekordjahr für FM24 mit über 14 Millionen Spielerinnen und Spielern auf allen Plattformen versetzt der neueste Teil der legendären Reihe von Sports Interactive und SEGA die Fans mitten in eine reiche und authentische Fußballwelt, in der sie allein über ihr Schicksal entscheiden.

Mit dem Wechsel zur Unity-Engine stellt FM25 den größten technischen und grafischen Sprung für die Reihe seit einer ganzen Generation dar.

Die Benutzeroberfläche von FM25 wurde basierend auf Erkenntnissen darüber, wie verschiedene Arten von Leuten unsere Spiele spielen, komplett überarbeitet, um eine flüssigere und intelligentere Navigation beim Spielen zu bieten, ohne auf Details zu verzichten.

Realistischere Grafik und neue volumetrische Spieleranimationen aus echten Fußballspielen bringen die Fans näher an die Action an Spieltagen heran.

In FM25 feiert der Frauenfußball sein lang erwartetes Debüt und fügt sich nahtlos neben dem Männerfußball in eine einheitliche Spielwelt ein. Fans können mit dem Frauenfußball Neuland betreten oder dank SIs neuer mehrjähriger Partnerschaft mit der Premier League tiefer denn je in die Welt des Männerfußballs eintauchen.

Miles Jacobson, Studio Director bei Sports Interactive, sagt dazu: „Es ist eine große Ehre, heute die kommende Veröffentlichung von Football Manager 25 bestätigen zu dürfen. Wie ich bereits in Interviews und Entwicklungs-Updates gesagt habe, war der Entwicklungszyklus von FM25 eine Herausforderung für das gesamte SI-Team.“ „FM25 ist der Ausgangspunkt für die nächsten 20, 30 Jahre unseres Studios. Und es ist der Punkt, an dem zwei unserer langjährigen Projekte verwirklicht werden: der Wechsel zur Unity-Engine und die Einführung des Frauenfußballs. Für uns ist es ein echtes Erfolgserlebnis, dass wir unsere harte Arbeit jetzt mit euch teilen können, und wir freuen uns sehr darauf, euch in den Wochen vor dem Erscheinen mehr vom Spiel zu zeigen.“

Das Studio veröffentlicht heute auch eine auf das Gameplay fokussierte Roadmap, die die Neuerungen in der diesjährigen Version hervorhebt. Auf unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken gibt es weitere Informationen zum neuen Spiel, darunter Informationen zu enthaltenen Ligen, Lizenzen und Sprachen.

Am 26. November soll neben der Veröffentlichung für PC & Mac auch Football Manager 25 Console für Xbox und PlayStation 5 erscheinen. FM25 Console (Xbox) und FM25 (PC/Mac) sind erneut auch im Xbox Game Pass enthalten.

Auch für Nintendo Switch wird es wieder eine Version geben: Football Manager 25 Touch soll am 3. Dezember erscheinen. Weitere Informationen zur Veröffentlichung von FM25 Touch folgen in den nächsten Wochen.

Football Manager 25 Mobile wird am 26. November 2024 als Netflix-Exklusivtitel erscheinen, wobei das klassische Spielgefühl beibehalten und durch zahlreiche neue Funktionen ergänzt wird. Die Spieler profitieren von der Einführung des Frauenfußballs und der neuen Premier League-Lizenz sowie von der Möglichkeit, ihre Spielstände aus FM24 Mobile zu übernehmen. FM25 Mobile wird nicht auf Unity umgestellt.

Ab sofort bis zum Erscheinen können Fans FM25 (für PC und Mac) bei von SEGA anerkannten digitalen Händlern mit 10 % Rabatt vorbestellen. Vorbestellungen für FM25 Console (Xbox/PS5) sind ab einem späteren Zeitpunkt möglich.