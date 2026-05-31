Xbox Game Pass: Escape the Backrooms im Abo – Koop-Horror jetzt verfügbar

Der Xbox Game Pass erhält mit Escape the Backrooms einen weiteren neuen Titel im Mai 2026 Line-up. Der Koop-Horrortitel ist auf Xbox verfügbar und erweitert das Angebot um ein atmosphärisches Survival-Erlebnis für bis zu vier Spieler.

Im Mittelpunkt steht die Erkundung scheinbar endloser, labyrinthartiger Level, die auf bekannten Creepypasta-Konzepten der Backrooms basieren. Jedes Areal bringt eigene Bedrohungen, Regeln und Fluchtwege mit sich, wodurch jede Runde unterschiedlich verläuft.

Besonders prägend ist die immersive Präsentation. Realistische Grafik, minimalistische Benutzeroberflächen und eine bewusst monotone Atmosphäre sollen für ein konstantes Gefühl der Orientierungslosigkeit sorgen.

Auch der Koop-Fokus spielt eine zentrale Rolle. Teams aus bis zu vier Spielern müssen gemeinsam Wege finden, sich in den Levels zurechtzufinden und den Ausgang zu erreichen. Dabei gilt: Jeder Spieler muss entkommen, da getrennte Wege schnell zur Gefahr werden können.

Inhaltlich bietet das Spiel mehr als 30 verschiedene Level, die jeweils eigene Mechaniken und Gegner enthalten. Die feindlichen Kreaturen verfügen über unterschiedliche Verhaltensmuster und erfordern schnelle Reaktionen sowie Anpassungsfähigkeit im Team.

Ein zusätzliches Element ist der Umgebungs-Voice-Chat. Kommunikation ist möglich, kann aber gleichzeitig Risiken erzeugen, da auch die Wesen im Spiel auf Geräusche reagieren können.

Escape the Backrooms wurde von Fancy Games und Blackbird Interactive entwickelt und von Secret Mode veröffentlicht. Mit dem Xbox Game Pass Release erweitert der Titel das Horror-Angebot im Abo um ein weiteres Multiplayer-Erlebnis.