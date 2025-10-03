Xbox Game Pass: Essential Abo-Modell vorgestellt – alles, was ihr wissen müsst

Microsoft hat mit Xbox Game Pass Essential das neue Einstiegsangebot für Spieler vorgestellt, das den bisherigen Game Pass Core ersetzt.
Mit Xbox Game Pass Essential erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 50 moderne Klassiker auf Konsole und PC sowie die Möglichkeit, uneingeschränkt Cloud-Gaming zu nutzen. Darüber hinaus sind Online-Multiplayer für Konsole, regelmäßige In-Game-Vorteile und exklusive Rewards im Abonnement enthalten – bis zu 25.000 MS Rewards.
Der neue Service richtet sich an alle, die den Xbox Game Pass in seiner kompaktesten Form erleben möchten, ohne auf die wichtigsten Features zu verzichten.
Mit Xbox Game Pass Essential steht euch eine Bibliothek an beliebten Spielen jederzeit zur Verfügung, die kontinuierlich erweitert wird. Damit schafft Microsoft einen klaren Übergang von Game Pass Core zu einem verbesserten Basismodell, das auf Konsole, PC und Cloud gleichermaßen nutzbar ist. Der neue Preis: 8,99 €.
Xbox Game Pass Preise im Überblick
|Abo-Modell
|Monatspreis
|Inhalte & Vorteile
|Ultimate
|26,99 €
|Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards
|Premium
|12,99 €
|Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards
|Essential
|8,99 €
|Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
