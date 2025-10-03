Xbox Game Pass: Essential, Premium und Ultimate – neue Stufen von Microsoft erklärt

Essential, Premium und Ultimate – die neuen Stufen des Xbox Game Pass direkt von Microsoft erklärt.

Der Xbox Game Pass erhält ein umfassendes Upgrade und wird künftig in drei unterschiedliche Abo-Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Damit haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, genau den Plan zu wählen, der am besten zu ihrem Spielverhalten passt.

Mit Xbox Game Pass Ultimate erwartet euch das größte und teuerste Angebot. Enthalten sind über 400 Spiele auf Konsole und PC sowie mehr als 75 Day-One-Releases pro Jahr. Zusätzlich sind für 26,99 € EA Play, Ubisoft+ Classics und ab November auch Fortnite Crew im Preis inbegriffen.

Das mittlere Modell, Xbox Game Pass Premium für 12,99 €, bietet Zugriff auf mehr als 200 Spiele auf Konsole und PC. Neue Xbox-Titel erscheinen innerhalb eines Jahres nach Launch auch in diesem Abo und erweitern die Bibliothek regelmäßig. Call of Duty ist hier aber ausgeschlossen!

Wer es kompakt halten möchte, greift zu Xbox Game Pass Essential. Dieses Abo umfasst mehr als 50 moderne Klassiker für Konsole und PC und liefert damit eine solide Auswahl an Spielen zu einem günstigeren Preis von 8,99 €.

Mit dieser Neustrukturierung macht Microsoft den Xbox Game Pass flexibler und transparenter, sodass ihr genau den Plan wählen könnt, der eurem Spielstil entspricht. Falls ihr wissen möchtet, was sich ändert und was neu ist, dann könnt ihr euch das folgende Xbox-Video von Microsoft anschauen:

Xbox Game Pass Preise im Überblick

Abo-Modell Monatspreis Inhalte & Vorteile Ultimate 26,99 € Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards Premium 12,99 € Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards Essential 8,99 € Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.

Xbox Game Pass Ultimate – Amazon

Weitere Spezial-Angebote bei Eneba: Dazu ist der Discount Code „XDYNASTY8“ ab sofort wieder aktiv. Das heißt, ihr spart beim Kauf bei Eneba noch einmal um die 8 %. Gebt dazu einfach den Code im Warenkorb als „Discound-Code“ ein:

Xbox Game Pass Ultimate – Eneba

Xbox Game Pass Core – Eneba