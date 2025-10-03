Xbox Game Pass: Essential, Premium und Ultimate – neue Stufen von Microsoft erklärt

Der Xbox Game Pass erhält ein umfassendes Upgrade und wird künftig in drei unterschiedliche Abo-Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Damit haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, genau den Plan zu wählen, der am besten zu ihrem Spielverhalten passt.
Mit Xbox Game Pass Ultimate erwartet euch das größte und teuerste Angebot. Enthalten sind über 400 Spiele auf Konsole und PC sowie mehr als 75 Day-One-Releases pro Jahr. Zusätzlich sind für 26,99 € EA Play, Ubisoft+ Classics und ab November auch Fortnite Crew im Preis inbegriffen.
Das mittlere Modell, Xbox Game Pass Premium für 12,99 €, bietet Zugriff auf mehr als 200 Spiele auf Konsole und PC. Neue Xbox-Titel erscheinen innerhalb eines Jahres nach Launch auch in diesem Abo und erweitern die Bibliothek regelmäßig. Call of Duty ist hier aber ausgeschlossen!
Wer es kompakt halten möchte, greift zu Xbox Game Pass Essential. Dieses Abo umfasst mehr als 50 moderne Klassiker für Konsole und PC und liefert damit eine solide Auswahl an Spielen zu einem günstigeren Preis von 8,99 €.
Mit dieser Neustrukturierung macht Microsoft den Xbox Game Pass flexibler und transparenter, sodass ihr genau den Plan wählen könnt, der eurem Spielstil entspricht. Falls ihr wissen möchtet, was sich ändert und was neu ist, dann könnt ihr euch das folgende Xbox-Video von Microsoft anschauen:
Xbox Game Pass Preise im Überblick
|Abo-Modell
|Monatspreis
|Inhalte & Vorteile
|Ultimate
|26,99 €
|Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards
|Premium
|12,99 €
|Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards
|Essential
|8,99 €
|Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
einfach eaplay, ubi+classics und fortnite raus aus ultimate und das ganze klar unter 20€ anbieten.
Macht Sinn und genau deshalb wird es aber nicht gemacht 💩.
Mein Ultimate läuft noch bis Mitte 2027 … dann reicht premium … fürs Asus xbox rog ally x reicht das und fertig … cod und fortnite zock ich ned
Gibt es eigentlich irgendwo ne Liste welche Spiele in welchem Abo enthalten sind?Das wäre nämlich mal eine wichtige Info
https://www.xbox.com/de-AT/xbox-game-pass/games
und dann kannst Filtern nach Essential, Ultimate, …
Ah super danke
Genauso zerstört man sich selbst, kommt immer mehr in Mode 👎.
Also was soll Microsoft jetzt genau machen? Wenn sie alles rückgängig machen, werden sie ein paar Leute verärgern, die genau die neuen Inhalte wollen. Der Aufschrei wäre deutlich leiser als jetzt, aber was machen sie dann mit denen, die deswegen vielleicht jetzt abonniert haben?
Vielleicht könnte man eine Zwischenstufe zwischen Premium und Ultimate einführen und diese entweder „Premium+“ oder „Ultimate Lite“ nennen, quasi genau wie Ultimate, nur ohne Fortnite Crew und Ubisoft Classics, was dann halt 19,99€ kosten würde. Damit würde man die Ultimate User, die das möchten, nicht verärgern, und für die anderen, die es nicht wollen, würde dieses Abo vollkommen ausreichen.
Man könnte auch einfach Premium auf 17,99€ erhöhen, mit Day One Spielen, aber ohne EA Play, Fortnite Crew und Ubisoft Classics und sich dadurch eine weitere Stufe sparen, weil ich glaube, vorher haben auch nicht viele Premium bzw. Standard genutzt.
Das wäre vernünftig, aber dann würde man den bewussten Pfad der Selbstzerstörung verlassen 🙃.
Und wir reden hier von Microsoft, als ob die vernünftig wären. 😂
Gegenfrage, wer ist denn von diesen Unternehmen noch vernünftig ?
Sony und Nintendo kann man auch komplett vergessen.
Die wollen alle nur unser Geld 😉
Die wollen viel zu viel von unserem Geld, da liegt das Problem.
Auch hier : wie viele Abostufen wilst du haben?
Ich will day 1, ich brauch weder cloud, noch indies noch ea-play noch classic noch fortnite crew. also führen wir dann noch ultimate minus ein?
Und der nach mir hat keinen PC und braucht keine PC spiele, der will dann ultimate minus pc als abo?
Deswegen habe ich doch gesagt, man könnte Premium umwandeln und sich dadurch eine Stufe sparen.
Die Mehrheit wäre dann vermutlich zufrieden.
Irgendwo wird es immer Leute geben, die meckern, aber mit einem Premium, das auch wirklich Premium wäre, mit Day One Spielen wäre dieser Shitstorm wahrscheinlich gar nicht entstanden.
Möglich, aber denke mal anders.
Sagen wir mal du hättest MS Zahlen und würdest sehen das du 40 Millionen Verkauft hast und 20 Millionen Nutzer dauerhaft Fortnite spielen.
Von diesen 20 Millionen sind dann noch 5 Millionen die crew kaufen.
Und 10 Millionen der 20 Millionen haben irgend ein GamePass abo.
Und dann kommt höhere Mathematik.
Fortnite hat Plattformübergreifendes Safegame (wenn man es denn so nennen will) was bedeutet das jeder potentielle Fornite Crew Nutzer eh schon 12.- ausgibt und dann für 14.- Aufpreis ein dickes Packet noch dazu bekommt.
Das ist einfach ne dicke lange Formel die durchaus mehr bringen kann als sie Schaden zufügt. Gerade auch weil wohl PC Spieler eher nicht die große Ultimate Nutzergruppe sind.
Naja, man könnte sich doch selbst ein Abo zusammen stellen aus verschiedenen Bauteilen und dann einen Endpreis erhalten und alle wären glücklich!
Ja, es könnte so einfach sein 👍🏻
Auch dann geht es nicht weil die einzelnen Bauteile dann überproportional teurer wären als das Gesamtpacket weil man so eben alles zusammen rechnen kann, aber einzeln eben jeden Part für sich selbst finanzieren muss weil man nicht weis wer was wirklich zahlen würde.
Bleib mal bei der Cloud. Du nutzt sie nicht, also willst du nicht dafür zahlen. Damit sich die Cloud aber lohnt muss sie eine gewisse Anzahl an Nutzern haben die dafür zahlen, die wiederum andere Teile nicht haben wollen. Sind zu wenige zahlen Nutzer da wird die Cloud abgeschafft weil sie ein Minusgeschäft ist, was aber dazu führt das eben jene Nutzer die sie unbedingt haben wollen und andere Sachen nicht benötigen als Nutzer komplett Wegfallen würden weil denen z.B die Indiesparte das Geld nicht wert ist alleine. Das wiederum führt zu weniger nutzer in der Indiesparte wodurch die entweder teurer werden müsste oder eben auch wegfällt und schon geht der Dominoeffekt los und am Ende bleibt vielleicht gar nichts übrig.
Weil rechnet man alleine die Day One Spiele und das nur eine einziges Spiel pro Person genutzt würde müsste die schon ca. 6,50 pro Monat kosten vorausgesetzt das der Nutzer das übers ganze Jahr bezahlt, was er bei einem Spiel nie machen würde.
Kann also gar nicht funktionieren.
Ich weiß nicht so Recht was ich davon halten soll. Meinen Gamepass nutzt mein Sohn, meine Tochter und ich. Fortnite steht ganz oben bei ihm. CoD hab ich auch immer mal wieder Bock. Wenn ich jetzt für jedes Kind Minecraft usw. Kaufen muss, ist mir der monatliche Beitrag wahrscheinlich doch lieber, wenn der Fluss an guten neuen Games bestehen bleibt. Ja die Preissteigerungen ist heftig, auf das Jahr gerechnet, bei drei Personen kann ich wahrscheinlich damit leben. Mein Telefon ist von Google auf Bing umgestellt, ich sammle täglich meine rewards , die sind mit ultimate auch erhöht, also kann man da ja auch etwas zurück holen.
Da braucht man nichts zu erklären,das wird bei den Preisen nicht benützt und fertig.
Ich bin auf die nächsten Zahlen gespannt, aber wahrscheinlich sagen sie nur das sie 5 blödiaden Abos haben und verschweigen dann natürlich, dass der Ulti dabei abstinkt.