Xbox Game Pass: Essential wächst – 5 neue Klassiker und RPGs sind jetzt im Abo verfügbar

Der Xbox Game Pass Essential erhält heute Nachschub und erweitert sein Angebot um fünf zusätzliche Spiele, die vor allem Fans von Klassikern und storybasierten RPGs ansprechen.
Xbox Game Pass – Essential
- Full Throttle Remastered
- Costume Quest 2
- Shadowrun: Returns
- Shadowrun: Dragonfall
- Shadowrun: Hong Kong
Besonders auffällig ist die komplette Shadowrun-Trilogie, die gleich drei eigenständige Rollenspiel-Abenteuer umfasst. Die Spiele kombinieren taktische Kämpfe mit einer düsteren Cyberpunk-Fantasy-Welt und gelten unter Genre-Fans als moderne Klassiker.
Ergänzt wird das Line-up durch Full Throttle Remastered, eine überarbeitete Version des LucasArts-Adventure-Klassikers, sowie Costume Quest 2, das mit seinem Halloween-Setting und leichten RPG-Mechaniken vor allem ein zugängliches Spielerlebnis bietet.
Mit dieser Erweiterung setzt Microsoft weiterhin auf eine Mischung aus nostalgischen Titeln und narrativen Indie-Erfahrungen im Game Pass Essential, die das Basispaket des Abos gezielt aufwerten.
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Top wachsen ist immer gut 😃👍 es gibt nichts besseres als den Gamepass.