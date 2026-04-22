Xbox Game Pass: Experten sehen logische Gründe hinter Call of Duty-Drop und neuer Preisstrategie

Microsofts Anpassungen beim Xbox Game Pass, einschließlich einer Preisänderung sowie der Neubewertung der Day-One-Strategie für Call of Duty, sorgen weiterhin für Diskussionen in der Branche. Analysten sehen darin jedoch keinen überraschenden Schritt, sondern eine erwartete Reaktion auf bisherige Marktentwicklungen.

Laut Mat Piscatella von Circana habe das Experiment rund um Call of Duty im Game Pass früh gezeigt, dass es weder signifikant neue Xbox-Konsolenverkäufe noch einen deutlichen Anstieg bei Abonnements ausgelöst habe. Daher sei die aktuelle Anpassung aus seiner Sicht „nicht überraschend“ und möglicherweise sogar überfällig.

Auch Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis bewertet die Situation ähnlich und betont, dass die ursprüngliche Erwartung, große Premium-Releases wie Call of Duty würden Game Pass massiv stärken, sich wirtschaftlich nicht erfüllt habe. Der Ansatz, große Titel direkt in ein Abo-Modell zu integrieren, habe kurzfristig zwar neue Abonnenten gebracht, diese Effekte seien jedoch nicht nachhaltig gewesen.

Gleichzeitig wird in der Analyse darauf hingewiesen, dass Microsoft durch die Integration von Call of Duty in Game Pass potenziell erhebliche Einnahmen aus klassischen Premium-Verkäufen verloren habe. Piscatella widerspricht jedoch der Einschätzung, dass dieser Effekt so groß ausgefallen sei, wie teilweise angenommen wird. Zudem sieht er keinen klaren Beleg dafür, dass die Game-Pass-Verfügbarkeit die Verkäufe auf anderen Plattformen wie PlayStation wesentlich beeinflusst habe.

Einigkeit herrscht hingegen bei der Bewertung der neuen Preisstruktur von Game Pass Ultimate. Die Reduzierung des Preises wird von beiden Analysten als strategisch sinnvoll betrachtet, um das Abonnentenwachstum erneut zu stärken. Harding-Rolls spricht davon, dass die vorherigen Preiserhöhungen die Attraktivität des Angebots eingeschränkt hätten, während die neue Anpassung das Risiko von Kündigungen senken könne.

Piscatella ergänzt, dass die Preisänderung kurzfristig zwar nicht zwingend zu höheren Gesamtausgaben führen müsse, aber das Wachstum der Nutzerbasis unterstützen könne. Entscheidend bleibe laut ihm weiterhin der Content-Faktor, der sowohl neue Nutzer anziehe als auch Kündigungen beeinflusse.

Harding-Rolls ordnet den Schritt zudem als Teil einer langfristigen strategischen Entwicklung ein, die bereits unter der Führung von Phil Spencer begonnen habe. Microsoft verfolge zunehmend eine flexiblere Veröffentlichungsstrategie, bei der Exklusivität und Release-Modelle stärker variiert würden, um wirtschaftliche Ergebnisse zu optimieren.

Trotz der Anpassungen sehen Analysten Xbox Game Pass weiterhin als wichtigen Wachstumstreiber im Abo-Segment der Gaming-Branche, insbesondere in einem Marktumfeld, das stärker auf Preis-Leistungs-Verhältnisse und flexible Zugangsmodelle setzt.