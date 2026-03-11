Xbox Game Pass: F1 23 und mehr fliegen bald aus dem Abo

11.03.2026
F1 23 und weitere Titel werden bald aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Der Xbox Game Pass verliert in Kürze mehrere Spiele aus seinem Katalog. Wie üblich rotieren regelmäßig Titel aus dem Abo, um Platz für neue Inhalte zu schaffen.

Zu den Spielen, die am 15.03.2026 aus dem Dienst verschwinden, gehört unter anderem die Rennsimulation F1 23. Auch der Indie-Titel He is Coming wird aus dem Angebot entfernt.

Darüber hinaus verlassen mehrere weitere Spiele den Service, darunter der Roguelike-Shooter Enter the Gungeon, das Story-Abenteuer Mythwrecked: Ambrosia Island, das Aufbau- und Farming-Spiel Lightyear Frontier sowie Bratz: Rhythmus & Stil.

Wer eines der Spiele noch im Rahmen des Abos spielen möchte, sollte dies also zeitnah tun. Alternativ haben Abonnenten die Möglichkeit, die Titel vor ihrem Entfernen mit dem üblichen Game Pass-Rabatt dauerhaft zu kaufen.

