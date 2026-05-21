Xbox Game Pass: Family-Tarif angeblich wegen EA-Einwänden gestoppt

Bericht: EA soll eine Rolle beim Stopp des Xbox Game Pass Family-Tiers gespielt haben.

Die Pläne für ein Family-Tier des Xbox Game Pass sollen laut einem Bericht von Windows Central nicht weiterverfolgt worden sein – angeblich aufgrund von Widerstand seitens Electronic Arts.

Zuvor hatte Microsoft das Familienmodell bereits in ausgewählten Regionen wie Irland und Kolumbien getestet. Das Konzept sah vor, dass bis zu vier Nutzer gleichzeitig Zugriff auf die Game-Pass-Bibliothek erhalten.

Laut dem Bericht von Jez Corden soll EA, das über EA Play eng mit dem Game Pass verbunden ist, das Vorhaben jedoch deutlich kritisch gesehen haben. Das Unternehmen habe demnach wenig Interesse an einer tieferen Integration gezeigt und sich gegen bestimmte Erweiterungen des Xbox-Ökosystems positioniert.

EA ist bereits seit Jahren Teil des Game-Pass-Angebots, insbesondere durch EA Play, das ausgewählte Titel und Vorteile im Abo bündelt. Viele dieser Spiele erscheinen allerdings nicht direkt zum Release im Service.

Ob die Familienfunktion langfristig komplett verworfen wurde oder lediglich pausiert ist, bleibt derzeit offen. Ebenso unklar ist, ob Microsoft die Idee zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgreifen wird.

Parallel dazu zeigt der neue Xbox-Feedback-Kanal weiterhin großes Interesse an Funktionen wie einem Family-Tarif, klassischen „Platin“-ähnlichen Erfolgen sowie der Rückkehr der Xbox-Avatare.