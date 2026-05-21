Xbox Game Pass: Family-Tarif angeblich wegen EA-Einwänden gestoppt

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Bericht: EA soll eine Rolle beim Stopp des Xbox Game Pass Family-Tiers gespielt haben.

Die Pläne für ein Family-Tier des Xbox Game Pass sollen laut einem Bericht von Windows Central nicht weiterverfolgt worden sein – angeblich aufgrund von Widerstand seitens Electronic Arts.

Zuvor hatte Microsoft das Familienmodell bereits in ausgewählten Regionen wie Irland und Kolumbien getestet. Das Konzept sah vor, dass bis zu vier Nutzer gleichzeitig Zugriff auf die Game-Pass-Bibliothek erhalten.

Laut dem Bericht von Jez Corden soll EA, das über EA Play eng mit dem Game Pass verbunden ist, das Vorhaben jedoch deutlich kritisch gesehen haben. Das Unternehmen habe demnach wenig Interesse an einer tieferen Integration gezeigt und sich gegen bestimmte Erweiterungen des Xbox-Ökosystems positioniert.

EA ist bereits seit Jahren Teil des Game-Pass-Angebots, insbesondere durch EA Play, das ausgewählte Titel und Vorteile im Abo bündelt. Viele dieser Spiele erscheinen allerdings nicht direkt zum Release im Service.

Ob die Familienfunktion langfristig komplett verworfen wurde oder lediglich pausiert ist, bleibt derzeit offen. Ebenso unklar ist, ob Microsoft die Idee zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgreifen wird.

Parallel dazu zeigt der neue Xbox-Feedback-Kanal weiterhin großes Interesse an Funktionen wie einem Family-Tarif, klassischen „Platin“-ähnlichen Erfolgen sowie der Rückkehr der Xbox-Avatare.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. LordHelmchenHL 2485 XP Beginner Level 1 | 21.05.2026 - 14:06 Uhr

    Den Familiy-Tarif finde ich auch interessant, schade das bis jetzt nichts dazu gesagt wurde.

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  2. JohnWick 103325 XP Elite User | 21.05.2026 - 14:08 Uhr

    Was mischt sich bitte EA da ein?
    Einfach unglaublich das ein Publisher soviel Einfluss ausüben kann 😮‍💨

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    • oldGamer 200860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.05.2026 - 15:25 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Weil wegen Ea play.
      Aber wenn das so stimmt hätt ich an der Stelle Ea play einfach rausgeschmissen.
      Gut es hätten durchaus n dutzendd Spiele gefehlt, aber dafür dann einfach den GP nen Euro billiger machen und den fp anbieten und weniger verdienen aber mehr Prestige haben.

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  3. Heikel 5680 XP Beginner Level 3 | 21.05.2026 - 14:12 Uhr

    Hätte man das nicht einfach damit lösen können, in dem man für das Family-Tarif eine weitere Abo Stufe, ohne den EA Spielen veröffentlicht hätte?
    Das Abo hat doch schon zig verschiedene Stufen, da macht eine mehr jetzt auch keinen Unterschied mehr. ^^

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  4. Erra 25445 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.05.2026 - 14:13 Uhr

    Einfache Lösung, EA schlucken und dann machen was man will😂

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  6. David Wooderson 362661 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.05.2026 - 14:31 Uhr

    Wozu die XBOX-Avatare? Die wurden doch nirgendwo unterstützt wie es mal geplant war.

    0
  7. Phonic 296165 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 14:32 Uhr

    Ganz einfach Schmeißt EA raus und macht den Preis billiger

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  8. Katanameister 432680 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 14:34 Uhr

    EA macht EA Sachen, das wäre bestimmt ein kundenfreundliches System geworden, schade.

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  9. AnCaptain4u 268215 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.05.2026 - 14:55 Uhr

    Verständlich. Es gibt halt bestehende Verträge mit EA, da man EA Play u.a. in Game Pass Ultimate implementiert hat.
    Weiß auch nicht, ob man dann einfach nen GP Family ohne EA einführen kann? Irgendwo scheint es ja doch vertraglich nicht zu passen.

    Aber beim Sharen hat EA kein Problem oder wie?^^

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    • oldGamer 200860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.05.2026 - 15:27 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Wahrscheinlich doch, nur können die da keinen Einfluss drauf nehmen weil das vorher schon so war.

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    • xS1NN3Dx 18415 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.05.2026 - 15:42 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Naja, teilweise schon. EA Play lässt sich zwar sharen, aber der „Partner“ kann zum Beispiel nicht auf die 10 Stunden Trials zugreifen. Auch nicht auf die Gamepass Quests in der App. Das kann nur der, der bezahlt. Also es gibt schon Begrenzungen.

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  10. xS1NN3Dx 18415 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.05.2026 - 15:40 Uhr

    Ich frag mich echt, was die Leute heute noch so toll an den Avatars finden. Die hat man früher schon kaum beachtet. Also ich zumindest nicht und keiner meiner Kumpels. Es war nur ein nettes Gimmick. Da gibt es viel wichtigere Punkte.

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