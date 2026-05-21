Xbox Game Pass: Family-Tarif angeblich wegen EA-Einwänden gestoppt

Die Pläne für ein Family-Tier des Xbox Game Pass sollen laut einem Bericht von Windows Central nicht weiterverfolgt worden sein – angeblich aufgrund von Widerstand seitens Electronic Arts.
Zuvor hatte Microsoft das Familienmodell bereits in ausgewählten Regionen wie Irland und Kolumbien getestet. Das Konzept sah vor, dass bis zu vier Nutzer gleichzeitig Zugriff auf die Game-Pass-Bibliothek erhalten.
Laut dem Bericht von Jez Corden soll EA, das über EA Play eng mit dem Game Pass verbunden ist, das Vorhaben jedoch deutlich kritisch gesehen haben. Das Unternehmen habe demnach wenig Interesse an einer tieferen Integration gezeigt und sich gegen bestimmte Erweiterungen des Xbox-Ökosystems positioniert.
EA ist bereits seit Jahren Teil des Game-Pass-Angebots, insbesondere durch EA Play, das ausgewählte Titel und Vorteile im Abo bündelt. Viele dieser Spiele erscheinen allerdings nicht direkt zum Release im Service.
Ob die Familienfunktion langfristig komplett verworfen wurde oder lediglich pausiert ist, bleibt derzeit offen. Ebenso unklar ist, ob Microsoft die Idee zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgreifen wird.
Parallel dazu zeigt der neue Xbox-Feedback-Kanal weiterhin großes Interesse an Funktionen wie einem Family-Tarif, klassischen „Platin“-ähnlichen Erfolgen sowie der Rückkehr der Xbox-Avatare.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Den Familiy-Tarif finde ich auch interessant, schade das bis jetzt nichts dazu gesagt wurde.
Was mischt sich bitte EA da ein?
Einfach unglaublich das ein Publisher soviel Einfluss ausüben kann 😮💨
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Weil wegen Ea play.
Aber wenn das so stimmt hätt ich an der Stelle Ea play einfach rausgeschmissen.
Gut es hätten durchaus n dutzendd Spiele gefehlt, aber dafür dann einfach den GP nen Euro billiger machen und den fp anbieten und weniger verdienen aber mehr Prestige haben.
Hätte man das nicht einfach damit lösen können, in dem man für das Family-Tarif eine weitere Abo Stufe, ohne den EA Spielen veröffentlicht hätte?
Das Abo hat doch schon zig verschiedene Stufen, da macht eine mehr jetzt auch keinen Unterschied mehr. ^^
Einfache Lösung, EA schlucken und dann machen was man will😂
Ea sind halt mit die schlimmsten
Wozu die XBOX-Avatare? Die wurden doch nirgendwo unterstützt wie es mal geplant war.
Ganz einfach Schmeißt EA raus und macht den Preis billiger
EA macht EA Sachen, das wäre bestimmt ein kundenfreundliches System geworden, schade.
Verständlich. Es gibt halt bestehende Verträge mit EA, da man EA Play u.a. in Game Pass Ultimate implementiert hat.
Weiß auch nicht, ob man dann einfach nen GP Family ohne EA einführen kann? Irgendwo scheint es ja doch vertraglich nicht zu passen.
Aber beim Sharen hat EA kein Problem oder wie?^^
Wahrscheinlich doch, nur können die da keinen Einfluss drauf nehmen weil das vorher schon so war.
Naja, teilweise schon. EA Play lässt sich zwar sharen, aber der „Partner“ kann zum Beispiel nicht auf die 10 Stunden Trials zugreifen. Auch nicht auf die Gamepass Quests in der App. Das kann nur der, der bezahlt. Also es gibt schon Begrenzungen.
Ich frag mich echt, was die Leute heute noch so toll an den Avatars finden. Die hat man früher schon kaum beachtet. Also ich zumindest nicht und keiner meiner Kumpels. Es war nur ein nettes Gimmick. Da gibt es viel wichtigere Punkte.