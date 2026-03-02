Xbox Game Pass: Februar 2026 im Rückblick und mit ungewöhnlich vielen Day One‑Spielen

Ein Monat mit Wachstum, starken Wertungen und ungewöhnlich vielen Day One‑Titeln im Xbox Game Pass – dafür steht der Monat Februar 2026.

Der Februar 2026 zeigt, wie dynamisch sich der Xbox Game Pass weiterentwickelt.

Mit 19 neuen Spielen verzeichnet der Monat ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr und setzt den Trend fort, das Abo breiter und gleichzeitig hochwertiger aufzustellen. Besonders auffällig ist die Zahl der Day‑One‑Releases, die sich im Vergleich zum Vorjahresmonat fast vervielfacht hat.

Die Mischung aus Neuerscheinungen, hochwertigen Klassikern und kleineren Überraschungen sorgt dafür, dass der Game Pass im Februar nicht nur Masse, sondern auch Qualität liefert. Das zeigt sich auch an der durchschnittlichen OpenCritic‑Wertung von 78,3, die leicht über dem Vorjahr liegt und damit ein stabiles Qualitätsniveau bestätigt.

Der Monat wird klar von einem Schwergewicht dominiert: The Witcher 3 erreicht mit einer 93 die höchste Wertung im Line‑up und hebt den Gesamtschnitt spürbar an.

Interessant ist zudem, dass trotz der vielen neuen Titel nur ein Spiel direkt von Microsoft stammt – ein Zeichen dafür, wie stark der Game Pass inzwischen von Partnerschaften und externen Studios getragen wird. Für das Abo bedeutet das eine größere Vielfalt, ohne sich auf interne Veröffentlichungen verlassen zu müssen.

Xbox Game Pass – Kennzahlen des Monats Februar

19 neue Spiele – ein Plus von 11 gegenüber Februar 2025

– ein Plus von 11 gegenüber Februar 2025 7 Day‑One‑Releases – sechs mehr als im Vorjahr

– sechs mehr als im Vorjahr 1 Microsoft‑Titel – unverändert

– unverändert Höchste Wertung: The Witcher 3 mit 93

The Witcher 3 mit 93 Durchschnittswertung: 78,3 – ein leichter Anstieg

Der Februar wirkt wie ein Monat, der die Richtung für 2026 vorgibt: mehr Day‑One‑Content, mehr Vielfalt und ein klarer Fokus auf Qualität.