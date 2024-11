Xbox Game Pass: Feurige Überraschung ab morgen im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Erst im Trailer angedeutet, danach offiziell bekannt gegeben! Die Rede ist von Spyro Reignited Trilogy für den Xbox Game Pass. Die Trilogie erscheint bereits morgen im Abo und umfasst Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon.