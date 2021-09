Xbox Game Pass: Football Manager 2022 erscheint direkt im Abo

Microsoft hat heute offiziell angekündigt, dass der Football Manager 2022 für Xbox und PC direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass landen wird. Doch es kommt noch besser, denn Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder haben Zugang zu beiden Titeln und können voll und ganz in die Welt des Fußballmanagements eintauchen.

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in unterstützten Ländern und Regionen können außerdem ihre Fortschritte bei Football Manager 2022 Xbox Edition von jedem unterstützten Gerät aus über Xbox Cloud Gaming (Beta) fortsetzen.

„Football Manager 2022 ist mit dem Xbox Game Pass für PC erhältlich und gibt euch die vollständige Kontrolle über euren Lieblingsfußballverein. Es liegt an euch, die Ziele des Vorstands und die Erwartungen der Fans zu erfüllen, während ihr euch den Weg an die Spitze der Fußballwelt erkämpft.“

Mit der Football Manager 2022 Xbox Edition können Spieler die Grundlagen des Managements bequem von ihrem Sofa aus meistern.

Football Manager 2022 Xbox Edition ist mit dem Xbox Game Pass für Konsolen erhältlich und nutzt die Vorteile des Xbox Controllers, um die Navigation von der Taktiktafel bis zur Seitenlinie zu einem Kinderspiel zu machen.

Als Architekt der Geschicke eures Vereins trefft ihr die wichtigsten Entscheidungen: Ihr schickst eure Scouts auf die Suche nach neuen Talenten, um euren Kader zu verstärken und entscheidet, wer am Spieltag in der Startelf steht.

Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive, sagte: „FM22 wird neue Wege für die Football Manager-Reihe einschlagen, da wir am ersten Tag auch via Xbox Game Pass erscheinen. Der Erfolg unserer Rückkehr auf die Xbox im letzten Jahr hat unsere Erwartungen übertroffen, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Microsoft zu erweitern, um Game Pass-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, genau das zu erleben, was einem echten Fußballmanager am nächsten kommt.“