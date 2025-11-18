Xbox Game Pass: Fortnite Crew ab heute im Ultimate Abo

Mit Xbox Game Pass Ultimate haben Abonnenten ab heute Zugriff auf die Fortnite Crew Mitgliedschaft.

Ab heute können Abonnenten von Xbox Game Pass einen neuen Vorteil genießen. In ihrer Mitgliedschaft inkludiert ist heute Fortnite Crew im Wert von 11,99 Euro.

Mit Fortnite Crew erhalten Spieler jeden Monat Zugriff auf alle vier Premium Pässe im Free-to-Play-Shooter von Epic Games.

Dazu gibt es 1.000 V-Bucks, die ihr im Shop ausgeben könnt, sowie ein Crew-Paket mit Outfit, Spitzhacke und Rücken-Accessoires. Als Bonus ist auch der Pass für Rocket League enthalten.

Unten findet ihr alle Vorteile von Fortnite Crew noch einmal aufgelistet.

Darüber hinaus ist Fortnite ab heute ein Xbox Play Anywhere-Titel. Damit habt ihr auf Xbox-Konsole und PC hinweg Zugriff auf eure Käufe und Fortschritte.

Fortnite Crew – Xbox Game Pass Ultimate

Fortnite Crew-Paket – Ein exklusives Fortnite Crew-Paket, das ein neues Outfit sowie mindestens ein passendes Accessoire wie eine Spitzhacke, einen Gleiter, eine Folie oder ein Emote enthält. Das Crew-Paket für November enthält das Rennfahrer-Outfit „Maxx Speed“!

Battle Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Battle Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt – darunter Outfits, Rückenaccessoires und vieles mehr!

OG Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem OG Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Darunter befinden sich Items, die neue und klassische Elemente kombinieren!

LEGO Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem LEGO Pass, die ihr mit jedem Levelaufstieg freischalten könnt. Dazu gehören Gegenstände, die ihr in LEGO Fortnite nutzen könnt!

Music Pass – Ihr erhaltet Zugang zu Premium-Belohnungen aus dem Music Pass, wenn ihr im Level aufsteigt. Dazu gehören Instrumente, Jam-Tracks und weitere Gegenstände, die ihr im Fortnite Festival verwenden könnt!

1.000 V-Bucks – Jeden Monat erhaltet ihr 1.000 V-Bucks, die ihr im Fortnite-Shop für Outfits, Emotes und mehr ausgeben könnt.

Rocket Pass Premium – Eure Fortnite Crew-Mitgliedschaft bietet euch sogar Vorteile außerhalb von Fortnite! Ihr erhaltet außerdem Zugang zum Rocket Pass Premium in Rocket League.

Der Rocket Pass Premium ist ein Bonusvorteil. Bonusvorteile sind nur für die jeweils aktuelle Ausgabe von Fortnite Crew garantiert. Sie können von Monat zu Monat geändert oder eingestellt werden.