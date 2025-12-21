Xbox Game Pass: Frage nach Überraschung des Jahres endet im Shitstorm über Preisexplosion

Die Diskussion rund um den Xbox Game Pass hat in der Community eine unerwartete Wendung genommen.
Als der offizielle Xbox Game Pass X-Account nach der größten Überraschung des Jahres für das Abo fragte, entwickelte sich die Unterhaltung schnell in eine vollkommen andere Richtung.
Statt über neue Spiele, exklusive Releases oder besondere Features im Abo zu sprechen, konzentrierten sich die meisten Spieler auf die deutliche Preiserhöhung, die das Abo im Jahr 2025 erfahren hat.
Besonders der Xbox Game Pass Ultimate rückte dabei in den Mittelpunkt, da dieser Tarif den stärksten und für viele Nutzer spürbarsten Preisanstieg verzeichnete.
Die Community reagierte auf die Frage mit deutlicher Kritik und machte klar, dass die Preisentwicklung für viele Spieler das prägendste Ereignis des Jahres war. Die Erhöhung kam für zahlreiche Abonnenten „überraschend“ und führte zu intensiven Diskussionen über den Wert des Abos, die Preisgestaltung und die zukünftige Ausrichtung des Xbox Game Pass.
Während Xbox ursprünglich eine positive Interaktion über Spielehighlights und Content‑Überraschungen erwartet hatte, dominierte stattdessen die Debatte über Kosten, Abo‑Modelle und die wirtschaftliche Entwicklung des Dienstes.
Der Vorfall zeigt, wie stark die Preisstruktur des Xbox Game Pass im Jahr 2025 die Wahrnehmung des Angebots beeinflusst hat. Viele Spieler betonen, dass sie weiterhin den großen Umfang des Abos schätzen, gleichzeitig aber die finanzielle Belastung kritisch betrachten.
68 Kommentare AddedMitdiskutieren
lohnt nicht der pass für den preis
zuviel unsinn dabei
Für mich war die größte Überraschung, das es keine jahreszusammenfassung von ihnen gab
Es ist halt wirklich so.
Auch wenn manche es nicht hören wollen.
Man hat mittlerweile richtig das Gefühl das man seine treue Fanboys gar nicht mehr möchte.
Die Exklusivität wurde aufgehoben, dann die Erhöhung des Gamepass und jetzt macht man sich nicht mal die Mühe und erstellt einen kleinen Recap für seine Spieler.
Wertschätzung sieht anders aus.
Aus Aufgeben der Exklusivität kann man ja noch verstehen.
Es bringt halt einfach viel Geld ein und die User Base wurde halt von Konsole zu Konsole weniger.
Also die Diskussionen ist ja mehr als verständlich. Damit muss man sich als Unternehmen halt auseinandersetzen, wenn man seone Fans nicht vergraulen will. Nix desto trotz sind natürlich auch dieses Jahr viele tolle Spiele in den Game Pass aufgenommen worden.