Xbox Game Pass: Frage nach Überraschung des Jahres endet im Shitstorm über Preisexplosion

Xbox Game Pass sorgt für Eklat – Frage nach der Überraschung des Jahres endet im Shitstorm über Preisexplosion

Die Diskussion rund um den Xbox Game Pass hat in der Community eine unerwartete Wendung genommen.

Als der offizielle Xbox Game Pass X-Account nach der größten Überraschung des Jahres für das Abo fragte, entwickelte sich die Unterhaltung schnell in eine vollkommen andere Richtung.

Statt über neue Spiele, exklusive Releases oder besondere Features im Abo zu sprechen, konzentrierten sich die meisten Spieler auf die deutliche Preiserhöhung, die das Abo im Jahr 2025 erfahren hat.

Besonders der Xbox Game Pass Ultimate rückte dabei in den Mittelpunkt, da dieser Tarif den stärksten und für viele Nutzer spürbarsten Preisanstieg verzeichnete.

Die Community reagierte auf die Frage mit deutlicher Kritik und machte klar, dass die Preisentwicklung für viele Spieler das prägendste Ereignis des Jahres war. Die Erhöhung kam für zahlreiche Abonnenten „überraschend“ und führte zu intensiven Diskussionen über den Wert des Abos, die Preisgestaltung und die zukünftige Ausrichtung des Xbox Game Pass.

Während Xbox ursprünglich eine positive Interaktion über Spielehighlights und Content‑Überraschungen erwartet hatte, dominierte stattdessen die Debatte über Kosten, Abo‑Modelle und die wirtschaftliche Entwicklung des Dienstes.

Der Vorfall zeigt, wie stark die Preisstruktur des Xbox Game Pass im Jahr 2025 die Wahrnehmung des Angebots beeinflusst hat. Viele Spieler betonen, dass sie weiterhin den großen Umfang des Abos schätzen, gleichzeitig aber die finanzielle Belastung kritisch betrachten.