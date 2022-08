Xbox Game Pass: Friends & Family Logo entdeckt

Was euch das offizielle Xbox Game Pass-Familienkonto alles zu bieten hat, haben wir euch bereits vorgestellt. Nun wurde ein „Xbox Game Pass Friends and Family“ Logo entdeckt, was darauf hindeuten könnte, dass bald das offizielle Family-Abo für den Xbox Game Pass an den Start gehen könnte.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.