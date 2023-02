Xbox Game Pass: Friends & Family Plan auf sechs neue Länder ausgeweitet

Microsoft hat offiziell verkündet, dass der Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family Plan auf sechs neue Länder ausgeweitet wird. Zu den neuen Ländern zählen: „Chile, Ungarn, Israel, Neuseeland, Südafrika und Schweden“.

Microsoft gab bekannt: „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, den Spielern mehr Auswahl und Möglichkeiten zu bieten, wie sie Spiele mit ihren Freunden und ihrer Familie entdecken und erleben können. Ab heute können Xbox Spieler in Chile, Ungarn, Israel, Neuseeland, Südafrika und Schweden einem Plan beitreten, der es bis zu fünf Freunden und Familienmitgliedern ermöglicht, die Vorteile von Game Pass Ultimate zu teilen. Diese Länder schließen sich den Spielern an, die an dem Plan in Kolumbien und Irland teilnehmen.“