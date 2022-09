Xbox Game Pass: Friends & Family startet bald in den USA

Autor:, in / Xbox Game Pass

Erste Länder haben bereits das Xbox Game Pass Friends & Family-Angebot und jetzt scheint auch bald die USA an der Reihe zu sein.

Wie wir bereits berichtet haben, ist das Xbox Game Pass Friends & Family-Angebot in den ersten Ländern gestartet. Nun sind erste Hinweise aufgetaucht, die andeuten, dass der Service schon bald in den USA erhältlich sein wird, was für eine schnelle Ausbreitung des Angebots von Microsoft spricht.

Wann Deutschland, Österreich und die Schweiz an der Reihe sind, steht bisher noch nicht fest. Mit etwas Glück wird es hierzulande aber schon zur Weihnachtszeit offiziell möglich sein ein Friends & Family-Abo abzuschließen.