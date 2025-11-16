Xbox Game Pass: Frische Abenteuer und spannende Neuzugänge in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass bereitet sich auf eine neue Woche voller frischer Abenteuer und spannender Neuzugänge vor!

Der Xbox Game Pass bringt euch in dieser Woche zwei neue Spiele. Ab dem 19. November steht euch mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Spielvorschau zur Verfügung, die euch erneut in die Welt des abenteuerlustigen Ladenbesitzers führt.

Am 20. November folgt Monsters are Coming! Rock & Road, ein weiterer Neuzugang im Game Pass, der euch mit seinem spielerischen Chaos und seinen humorvollen Elementen ein dynamisches Erlebnis bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau)

20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road