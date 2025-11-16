Xbox Game Pass: Frische Abenteuer und spannende Neuzugänge in der neuen Woche im Abo

Der Xbox Game Pass bringt euch in dieser Woche zwei neue Spiele. Ab dem 19. November steht euch mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Spielvorschau zur Verfügung, die euch erneut in die Welt des abenteuerlustigen Ladenbesitzers führt.
Am 20. November folgt Monsters are Coming! Rock & Road, ein weiterer Neuzugang im Game Pass, der euch mit seinem spielerischen Chaos und seinen humorvollen Elementen ein dynamisches Erlebnis bietet.
Xbox Game Pass – November 2025
- 19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau)
- 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road
Monsters are Coming werde ich mal testen
Oh oh Monsters are Coming könnte der nächste Kracher mit Suchtpotenzial sein. Nach Deep Rock Galactic Survivor und Ball X Pit ganz gefährlich für mich.😬😅
Monsters are Coming! werde ich mal ausprobieren.
Ich passe dann in der kommenden Woche.
Monster are Coming könnte was werden 😎
Wird beides ausprobiert
Nix für mich
Monsters are coming ist doch der gleiche bums wie Vampire survivors etc.