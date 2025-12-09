Xbox Game Pass: Frische Hits im Dezember: Microsoft droppt drei neue Titel auf einen Schlag

Xbox Game Pass Dezember 2025: Diese drei neuen Spiele könnt ihr heute im Abo ausprobieren!

Der Xbox Game Pass erweitert im Dezember 2025 erneut sein Angebot und bringt drei frische Titel in das Abo, die euch abwechslungsreiche Spielerlebnisse bieten.

Mit A Game About Digging A Hole erhaltet ihr ein ungewöhnliches Indie-Projekt, das sich auf kreatives Graben, Ressourcenmanagement und taktische Entscheidungen konzentriert.

Der Titel erscheint für Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S und steht damit nahezu allen Game-Pass-Nutzern offen, die neue Indie-Erfahrungen suchen.

Ebenfalls neu im Programm ist Death Howl, ein atmosphärischer Titel für Handheld und PC, der euch in eine düstere Spielwelt führt und mit intensiver Survival-Action, strategischen Entscheidungen und einem starken Fokus auf Stimmung und Bedrohung überzeugt.

Dieser Release spricht besonders Spieler an, die Horror-Elemente, herausforderndes Gameplay und ein immersives Setting schätzen.

Mit Dome Keeper rundet ein weiterer beliebter Indie-Hit das neue Line-up ab. Das Spiel kombiniert Mining, Tower Defense und Roguelike-Elemente zu einem dynamischen Gameplay-Mix, der euch sowohl strategisches Bauen als auch schnelle Reaktionen abverlangt.

Da Dome Keeper für Cloud, Konsole, Handheld und PC erscheint, könnt ihr flexibel auf jeder unterstützten Plattform einsteigen.

Xbox Game Pass – Dezember 2025

09. Dezember 2025 – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Death Howl (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Was werdet ihr heute ausprobieren und im Abo spielen?