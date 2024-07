Xbox Game Pass: FTC legt Beschwerde wegen Preiserhöhung ein

Bei der Fedral Trade Commission (FTC) hat die Niederlage gegen Microsoft bei der Übernahme von Activision Blizzard offene Wunden hinterlassen. Doch man will sich nicht geschlagen geben, sondern wettert weiter gegen den Konsolenhersteller.

In einer Beschwerde vor dem US Court of Appeals for the 9th Circuit macht die Wettbewerbsbehörde der USA auf die angekündigten Preiserhöhungen des Xbox Game Pass aufmerksam. In seinem Schreiben bezeichnet man den Xbox Game Pass als minderwertiges Produkt.

Die FTC schreibt in ihrer Beschwerde: „Die Federal Trade Commission macht das Gericht auf die von Microsoft angekündigten Preiserhöhungen auf den Märkten für Abonnements für mehrere Spiele und für Cloud-Spiele aufmerksam, die das Bezirksgericht für die Analyse des Zusammenschlusses für relevant hielt. […]. Microsoft erhöht den Preis für sein „Game Pass Ultimate“-Produkt von 16,99 USD/Monat auf 19,99 USD/Monat – eine Erhöhung um 17 % im Vergleich zum Vorjahr.“ „Darüber hinaus stellt Microsoft sein „Console Game Pass“-Produkt für 10,99 Dollar/Monat ein. Nutzer dieses Produkts müssen 81 % mehr bezahlen, um zu „Game Pass Ultimate“ zu wechseln.“ „Für Verbraucher, die nicht bereit sind, 81 % mehr zu zahlen, führt Microsoft ein abgespecktes Produkt, „Game Pass Standard“, für 14,99 pro Monat ein. Dieses Produkt kostet 36 % mehr als der Konsolen-Game-Pass und enthält keine Neuerscheinungen am ersten Tag.“ „Die Produktverschlechterung, d. h. die Herausnahme der wertvollsten Spiele aus Microsofts neuem Dienst, in Verbindung mit Preiserhöhungen für bestehende Nutzer ist genau die Art von Schaden, die die FTC den Verbrauchern durch die Fusion vorwirft.“

Laut der FTC übe Microsoft weiterhin seine Marktmacht aus, während man gleichzeitig von Produktverschlechterungen spricht:

„Microsofts Preiserhöhungen und Produktverschlechterungen – in Verbindung mit Microsofts reduzierten Investitionen in Produktion und Produktqualität durch Entlassungen von Mitarbeitern – sind die Kennzeichen eines Unternehmens, das nach der Fusion Marktmacht ausübt“, so die FTC.