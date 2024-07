Xbox Game Pass: FTC Vorwürfe: Microsoft reagiert auf minderwertiges Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nach der eingereichten Beschwerde der US-Wettbewerbsbehörde FTC, meldet sich Microsoft zu Wort und verteidigt die kürzlichen Änderungen am Xbox Game Pass-Abonnement.

Nach den kürzlichen Änderungen am Xbox Game Pass Abonnement, hat die FTC dieses als „Minderwertig“ betitelt und eine Beschwerde eingereicht. Dabei geht es explizit um das neue Modell, welches keine Erstveröffentlichungen enthält und um die Preiserhöhung des Ultimate-Abonnements.

Die FTC behauptet, dass diese Preiserhöhungen den Verbrauchern schadet. Genau das versuchten sie zu verhindern, als die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme verhandelt wurde, heißt es.

In der Antwort vom Freitag sagt Microsoft, dass es nicht richtig sei, das neue Modell als „minderwertig“ zu bezeichnen. Das neue „Game Pass Standard Abonnement“ ersetze lediglich das alte und ergänze dieses mit den Online Multiplayer-Funktionen. Diese musste man vorher separat erwerben.

Die Preiserhöhung der Ultimate-Version begründete man damit, dass es durch die Day One-Veröffentlichungen einen höheren Mehrwert besitzt und es für Unternehmen üblich sei, Service-Angebote im Laufe der Zeit anzupassen.

Nachdem die FTC in der Vergangenheit bei der Verhandlung der Übernahme sich hauptsächlich auf die Befürchtung konzentriert hatte, Call of Duty könnte Xbox exklusiv werden, scheint man sich nun auf den Abonnementmarkt zu fokussieren. Doch auch hier räumte Microsoft schnell ein, dass man durch das geänderte Service-Angebot den Konkurrenten-Plattformen Call of Duty nicht vorenthalte.

Die Übernahme von Activision-Blizzard komme also weiterhin dem Wettbewerb und den Verbrauchern zugute, was auch das zuständige Bezirksgericht festgestellt hatte.

Erst kürzlich behauptete die FTC, die Entscheidung über die Massenentlassungen stünden im Widerspruch mit den Aussagen vor Gericht. Die Anwälte von Microsoft sagten, dass deren Tatsachenbehauptungen unvollständig und irreführend seien.

Aktuell scheint es so, als habe die US-Wettbewerbsbehörde den Kampf gegen Microsoft noch lange nicht aufgegeben und wird weiter mit Adleraugen die Entwicklung nach der der Übernahme beobachten.