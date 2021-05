Xbox Game Pass: Fünf neue Spiele werden diese Woche veröffentlicht

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der neuen Woche werden fünf Spiele zum Xbox Game Pass-Abonnement hinzugefügt. Mit dabei ist neben Just Cause 4: Reloaded auch Psychonauts, wovon auch schon Teil 2 im Microsoft Store aufgetaucht ist. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass DayZ nicht aus dem Abo entfernt wird.

Xbox Game Pass Spiele – Mai 2021

Welche Spiele im Mai 2021 noch alles zum Xbox Game Pass-Abo hinzugefügt werden, erfahrt ihr hier.

