Xbox Game Pass: Fünf Spiele verschwinden aus dem Abo

Neon White und Road 96 stehen gemeinsam mit Flintlock: The Siege of Dawn, The Grinch: Christmas Adventures und The Ascent im Mittelpunkt einer bevorstehenden Änderung, die den Xbox Game Pass am 15. Januar betrifft. Die fünf Titel werden an diesem Datum aus dem Angebot entfernt, wodurch sich die Auswahl an verfügbaren Spielen spürbar verändert. Die Ankündigung umfasst verschiedene Genres und Spielstile, die jeweils eigene Schwerpunkte setzen und den Game‑Pass‑Katalog bislang in unterschiedlichen Bereichen ergänzt haben.

Neon White gehört zu den auffälligsten Titeln dieser Liste und verbindet schnelle Action‑Sequenzen mit präzisem Gameplay, das auf Geschwindigkeit und wiederholbare Runs ausgelegt ist. Die Entfernung dieses Spiels markiert das Ende seiner aktuellen Verfügbarkeit im Game‑Pass‑Portfolio. Parallel dazu verschwindet Road 96, ein Titel, der durch seine erzählerische Struktur und seine Reise‑Mechaniken geprägt ist und eine völlig andere Spielerfahrung bietet. Beide Spiele repräsentieren unterschiedliche Ansätze im modernen Game‑Design, die bislang Teil des Xbox‑Abonnements waren.

Mit Flintlock: The Siege of Dawn verlässt ein weiterer Titel den Dienst, der durch seine Action‑Elemente und seine thematische Ausrichtung auffällt. Die Entfernung dieses Spiels reiht sich in die gleiche zeitliche Struktur ein wie die der anderen vier Titel. Ergänzt wird die Liste durch The Grinch: Christmas Adventures, das eine saisonale Ausrichtung besitzt und eine spielerische Umsetzung eines bekannten Themas darstellt. Auch dieses Spiel wird am 15. Januar nicht länger im Game Pass verfügbar sein.

Abgerundet wird die Gruppe durch The Ascent, das mit seinem futuristischen Setting und seinem Action‑Gameplay eine weitere Facette des bisherigen Angebots abgedeckt hat. Die Entfernung dieser fünf Spiele erfolgt gleichzeitig und markiert einen klar definierten Einschnitt im Katalog des Xbox Game Pass. Die Zusammenstellung der Titel zeigt eine Mischung aus Action, Story‑Fokus, saisonalen Elementen und futuristischen Designs, die ab dem genannten Datum nicht mehr Teil des Dienstes sein werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Januar 2026

Werdet ihr ein Spiel vermissen?