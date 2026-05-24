Xbox Game Pass: Fünf weitere Spiele bis Ende Mai bestätigt

Xbox hat die nächste Welle an Neuerscheinungen für den Game Pass vorgestellt. In den kommenden Tagen erwarten Abonnenten mehrere neue Titel für Konsole, PC und Cloud Gaming, darunter Day-One-Veröffentlichungen und ein beliebtes Rollenspiel von Obsidian Entertainment.

Den Anfang macht am 26. Mai Escape Simulator. Das Koop-Puzzle-Spiel erscheint für Cloud, Xbox Series X|S und PC und steht Mitgliedern von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass zur Verfügung.

Bereits einen Tag später folgt mit Echo Generation 2 ein weiterer Day-One-Release. Das Sci-Fi-Abenteuer kombiniert Rollenspiel- und Deckbuilding-Elemente und schickt Spieler auf eine Reise durch das Weltall. Der Titel erscheint am 27. Mai für Cloud, Xbox Series X|S und PC und ist direkt über den Xbox Game Pass spielbar.

Ebenfalls am 27. Mai wird The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition dem Katalog hinzugefügt. Die überarbeitete Version des preisgekrönten Rollenspiels von Obsidian Entertainment bietet das komplette Abenteuer in seiner bislang umfangreichsten Fassung.

Am 28. Mai folgt mit Crashout Crew ein weiterer Day-One-Titel. Das chaotische Koop-Spiel für bis zu vier Teilnehmer versetzt Spieler in ein absurd hektisches Versandlager, in dem physikbasierte Herausforderungen und Teamarbeit gefragt sind.

Komplettiert wird die neue Game-Pass-Welle durch Kabuto Park. Das charmante Sammelspiel rund um Käferkämpfe erscheint ebenfalls am 28. Mai direkt zum Start im Xbox Game Pass. Spieler verbringen darin einen Sommerurlaub, sammeln Insekten und treten gegen andere Kinder in Turnieren an.

Xbox Game Pass – Mai 2026

26. Mai 2026 – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

27. Mai 2026 – Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27. Mai 2026 – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

28. Mai 2026 – Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Mai 2026 – Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit gleich drei Day-One-Veröffentlichungen und der Rückkehr von The Outer Worlds erweitert Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass erneut um eine abwechslungsreiche Mischung aus Rollenspielen, Koop-Erfahrungen und Indie-Abenteuern.