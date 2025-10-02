Xbox Game Pass: GameStop feuert Seitenhiebe auf neue Tarife ab

In den sozialen Medien feuert GameStop gegen die neuen Tarife des Xbox Game Pass.

Für viele Xbox-Spieler brennt gerade die Hütte: Microsoft hat ohne Vorwarnung die Tarife für seinen Xbox Game Pass angepasst. Dabei heraus kamen nicht nur mitunter bessere Vorteile, sondern auch ein Anstieg der Preise.

Die US-Videospielkette GameStop macht sich das derzeit viel diskutierte Thema zu Nutze und feuert mit scharfen Seitenhieben gegen Xbox.

So wies man auf sein Angebot für Gebrauchtspiele hin, die man einmal kauft und immer spielen kann, anstatt jeden Monat 29,99 Euro für etwas zu bezahlen, was man nicht einmal besitzt.

Mit der Einführung des Xbox Game Pass zu einem erschwinglichen Preis kehrten viele Spieler GameStop im Jahr 2017 den Rücken. Jetzt im Jahr 2025 ist der „alte Freund“ womöglich wieder viel interessanter geworden.

GameStop setzt sogar noch einen drauf und kontert Microsofts neuen Preis in den USA für Xbox Game Pass Ultimate, in dem man es seinen Kunden weiterhin für $19,99 anbietet.

  1. churocket 268280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.10.2025 - 15:49 Uhr

    Also mir wird alles langsam zu teuer , werde es nach 2028 sehen ob ich weiter mache

    1
  3. oOStahlkingOo 60625 XP Stomper | 02.10.2025 - 15:57 Uhr

    Auf einer anderen deutschen seite wird berichtet das Dutzend Spieler aus America ihr abo gekündigt haben..der Andrang war wohl so groß,dass die MS Site kurz down war….

    Xbox -This is for payers

    3
  4. Terendir 137340 XP Elite-at-Arms Silber | 02.10.2025 - 16:31 Uhr

    ich hab in meiner Bibliotheke 600 Games. So… ich sag mal pauschal dass ich 5-10 maximal davon jemals wieder anfassen werde. Das „besitzen“ bringt im Grund nix. Alles nur Staubfänger.

    3
  5. Mihari 18725 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 02.10.2025 - 16:32 Uhr

    GP: Own nothing/GS: Own forever … ist so auf den Punkt gebracht. Ich bin mal gespannt, welchen weiteren Hohn und Spott Microsoft die nächsten Tage noch erdulden muss.

    0
  6. Hey Iceman 820145 XP Xboxdynasty All Star Gold | 02.10.2025 - 16:40 Uhr

    Gamestop gibts noch ?
    Man wenn sogar die sich über MS Lustig machen, haben sie es tatsächlich geschafft 😅

    0
  7. Mr Poppell 93240 XP Posting Machine Level 2 | 02.10.2025 - 17:34 Uhr

    🥱 ich les nur mimimimimi. Die versuchen auch nur für sich Kapitel daraus zu schlagen. 🤷‍♂️ Ich brauch die Resterampe nicht.

    0

