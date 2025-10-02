Xbox Game Pass: GameStop feuert Seitenhiebe auf neue Tarife ab

In den sozialen Medien feuert GameStop gegen die neuen Tarife des Xbox Game Pass.

Für viele Xbox-Spieler brennt gerade die Hütte: Microsoft hat ohne Vorwarnung die Tarife für seinen Xbox Game Pass angepasst. Dabei heraus kamen nicht nur mitunter bessere Vorteile, sondern auch ein Anstieg der Preise.

Die US-Videospielkette GameStop macht sich das derzeit viel diskutierte Thema zu Nutze und feuert mit scharfen Seitenhieben gegen Xbox.

So wies man auf sein Angebot für Gebrauchtspiele hin, die man einmal kauft und immer spielen kann, anstatt jeden Monat 29,99 Euro für etwas zu bezahlen, was man nicht einmal besitzt.

Game Pass: $29.99 every month. Own nothing. GameStop: Buy once. Own forever. Math isn’t that hard. https://t.co/ThUMcLZh6t pic.twitter.com/8WCrnS3kck — GameStop (@gamestop) October 1, 2025

Mit der Einführung des Xbox Game Pass zu einem erschwinglichen Preis kehrten viele Spieler GameStop im Jahr 2017 den Rücken. Jetzt im Jahr 2025 ist der „alte Freund“ womöglich wieder viel interessanter geworden.

Don’t call it a comeback pic.twitter.com/NAIIj7rDTU — GameStop (@gamestop) October 1, 2025

GameStop setzt sogar noch einen drauf und kontert Microsofts neuen Preis in den USA für Xbox Game Pass Ultimate, in dem man es seinen Kunden weiterhin für $19,99 anbietet.

We will continue to sell Xbox Game Pass Ultimate for $19.99/month in-store and online. pic.twitter.com/EAPGaud7cY — GameStop (@gamestop) October 1, 2025