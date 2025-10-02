Xbox Game Pass: GameStop feuert Seitenhiebe auf neue Tarife ab

Für viele Xbox-Spieler brennt gerade die Hütte: Microsoft hat ohne Vorwarnung die Tarife für seinen Xbox Game Pass angepasst. Dabei heraus kamen nicht nur mitunter bessere Vorteile, sondern auch ein Anstieg der Preise.
Die US-Videospielkette GameStop macht sich das derzeit viel diskutierte Thema zu Nutze und feuert mit scharfen Seitenhieben gegen Xbox.
So wies man auf sein Angebot für Gebrauchtspiele hin, die man einmal kauft und immer spielen kann, anstatt jeden Monat 29,99 Euro für etwas zu bezahlen, was man nicht einmal besitzt.
Game Pass: $29.99 every month. Own nothing.
GameStop: Buy once. Own forever.
Math isn’t that hard. https://t.co/ThUMcLZh6t pic.twitter.com/8WCrnS3kck
— GameStop (@gamestop) October 1, 2025
Mit der Einführung des Xbox Game Pass zu einem erschwinglichen Preis kehrten viele Spieler GameStop im Jahr 2017 den Rücken. Jetzt im Jahr 2025 ist der „alte Freund“ womöglich wieder viel interessanter geworden.
Don’t call it a comeback pic.twitter.com/NAIIj7rDTU
— GameStop (@gamestop) October 1, 2025
GameStop setzt sogar noch einen drauf und kontert Microsofts neuen Preis in den USA für Xbox Game Pass Ultimate, in dem man es seinen Kunden weiterhin für $19,99 anbietet.
We will continue to sell Xbox Game Pass Ultimate for $19.99/month in-store and online. pic.twitter.com/EAPGaud7cY
— GameStop (@gamestop) October 1, 2025
63 Kommentare
Also mir wird alles langsam zu teuer , werde es nach 2028 sehen ob ich weiter mache
ich finds witzig!auch wenn das von microsoft nicht mehr witzig ist!
Auf einer anderen deutschen seite wird berichtet das Dutzend Spieler aus America ihr abo gekündigt haben..der Andrang war wohl so groß,dass die MS Site kurz down war….
Xbox -This is for payers
ich hab in meiner Bibliotheke 600 Games. So… ich sag mal pauschal dass ich 5-10 maximal davon jemals wieder anfassen werde. Das „besitzen“ bringt im Grund nix. Alles nur Staubfänger.
GP: Own nothing/GS: Own forever … ist so auf den Punkt gebracht. Ich bin mal gespannt, welchen weiteren Hohn und Spott Microsoft die nächsten Tage noch erdulden muss.
Gamestop gibts noch ?
Man wenn sogar die sich über MS Lustig machen, haben sie es tatsächlich geschafft 😅
🥱 ich les nur mimimimimi. Die versuchen auch nur für sich Kapitel daraus zu schlagen. 🤷♂️ Ich brauch die Resterampe nicht.