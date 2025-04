Xbox Game Pass: Gefühlvoller Indie-Titel erscheint bald im Abo

Kulebra and the Souls of Limbo ist ein neuer, gefühlvoller Indie-Titel von Galla Games, der in Kürze für PC, Xbox inklusive Game Pass und Nintendo Switch erscheinen wird.

Kulebra und die Seelen von Limbo ist ein gemütliches erzählerisches Abenteuer, das in einem lebendigen, papiergestalteten Jenseits im Land Limbo spielt. Ihr spielt die titelgebende Kulebra, eine (ziemlich tote) Schlange, die Limbo erkundet, um Freunde zu finden, den verlorenen Seelen zu helfen, die dort leben, und eine tiefere Geschichte über Heilung, Identität und zweite Chancen aufzudecken.

Wer jetzt Lust auf das Spiel bekommen hat, der kann direkt die Xbox Demo ausprobieren.