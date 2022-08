Xbox Game Pass: Geheime Morsezeichen deuten auf neues Spiel im Abo hin

Der Twitter-Account „insider_wtf„, den viele für einen 2. Account von Insider „Tom Henderson“ halten, hat einen neuen geheimen Morsezeichen-Code abgesendet. Dieser wurde längst entschlüsselt: „The wise man say, you’ll find your way“.

Das wiederum ist eine Anspielung auf den Sony von Kanye West „Pinocchio’s story“, was aber nur wenig mit dem eingeblendeten grünen Xbox-Farbton zu tun hat. Doch das Rätselraten geht noch weiter und somit ist kurz vor der Gamescom die These, dass das Videospiel „Lies of P“, das sich um Pinocchio dreht, direkt zum Launch für den Xbox Game Pass veröffentlicht wird. Außerdem ist Lies of P bisher das einzige Spiel auf dem Xbox-Messestand, das bisher noch nicht für den Xbox Game Pass bestätigt wurde.

Offiziell bekannt ist nur, dass am 23. August beim Opening Night Live Event auch Lies of P gezeigt wird. Möglicherweise wird dann auch hier die Xbox Game Pass-Veröffentlichung bekannt gegeben.