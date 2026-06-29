Xbox Game Pass: Gerücht spricht von Stopp neuer Third-Party-Verträge

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Gerücht: Xbox soll neue Third-Party-Deals vorerst komplett gestoppt haben.

Ein neues Gerücht sorgt für Unruhe rund um den Xbox Game Pass. Mehrere unabhängige Entwickler sollen berichtet haben, dass Microsoft vorerst keine neuen Verträge mit Drittanbietern für den Abo-Dienst abschließt.

Den Angaben zufolge, die während der Branchenveranstaltung First Playable in Italien gemacht worden sein sollen, seien Verhandlungen über Game-Pass-Aufnahmen teilweise bereits in einem frühen Stadium gestoppt worden. Außerdem sollen neue Third-Party-Verträge derzeit vollständig auf Eis liegen.

Als Grund nennen die beteiligten Entwickler eine interne Neuausrichtung unter der neuen Xbox-Führung.

Demnach werde die Geschäftsstrategie überprüft, wobei insbesondere die hohen Investitionen in Day-One-Veröffentlichungen externer Studios im Game Pass auf den Prüfstand stehen sollen.

Sollten sich die Berichte bestätigen, könnte dies insbesondere unabhängige Entwickler treffen. Für viele Studios stellen Game-Pass-Deals eine wichtige finanzielle Absicherung während oder nach der Entwicklung eines Spiels dar.

Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um unbestätigte Berichte. Weder Microsoft noch Xbox haben offiziell bestätigt, dass neue Third-Party-Verträge für den Xbox Game Pass ausgesetzt wurden. Entsprechend sollte die Meldung derzeit als Gerücht betrachtet werden.

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72 Kommentare Added

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    • Teddofryo 135745 XP Elite-at-Arms Silber | 29.06.2026 - 13:07 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Hab ich auch erst überlegt, aber dann kann man es ja auch kaufen. Für den Nutzer natürlich wunderbar, wenn er 10 oder 15€ kostet, aber das würde dem Studio und Ms nicht gefallen.

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  2. JAG THE GEMINI 155330 XP God-at-Arms Gold | 29.06.2026 - 12:50 Uhr

    Wow es hat ja Bloß fast 10!!! Jahre und einen Führungswechsel gebraucht bis kapiert wurde, dass
    Day One Releases im Gamepass am Ende „Ökonomischen Kannibalismus“ an der Xbox Sparte versursachen!!
    Gott!? Schickt ENDLICH Brain Cells!! 😣👍

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  3. GERxJOHNNY 99810 XP Posting Machine Level 4 | 29.06.2026 - 12:56 Uhr

    Ich brauche keine 3000 Indie Titel im Game Pass. Die sollen sich auf einige wenige große Marken konzentrieren

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  4. burito361 113480 XP Scorpio King Rang 2 | 29.06.2026 - 13:08 Uhr

    Denke werden weiterhin Spiele bekommen . aber halt nicht so viel an mengen auf einmal. Day one Spiele werden auch immer weniger

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  6. Saibot77 37040 XP Bobby Car Raser | 29.06.2026 - 14:05 Uhr

    Wie ist die Meinung des Insiders hierzu?
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das MS den GP einstampft.

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