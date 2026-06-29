Xbox Game Pass: Gerücht spricht von Stopp neuer Third-Party-Verträge

Ein neues Gerücht sorgt für Unruhe rund um den Xbox Game Pass. Mehrere unabhängige Entwickler sollen berichtet haben, dass Microsoft vorerst keine neuen Verträge mit Drittanbietern für den Abo-Dienst abschließt.

Den Angaben zufolge, die während der Branchenveranstaltung First Playable in Italien gemacht worden sein sollen, seien Verhandlungen über Game-Pass-Aufnahmen teilweise bereits in einem frühen Stadium gestoppt worden. Außerdem sollen neue Third-Party-Verträge derzeit vollständig auf Eis liegen.

Als Grund nennen die beteiligten Entwickler eine interne Neuausrichtung unter der neuen Xbox-Führung.

Demnach werde die Geschäftsstrategie überprüft, wobei insbesondere die hohen Investitionen in Day-One-Veröffentlichungen externer Studios im Game Pass auf den Prüfstand stehen sollen.

Sollten sich die Berichte bestätigen, könnte dies insbesondere unabhängige Entwickler treffen. Für viele Studios stellen Game-Pass-Deals eine wichtige finanzielle Absicherung während oder nach der Entwicklung eines Spiels dar.

Wichtig: Bislang handelt es sich ausschließlich um unbestätigte Berichte. Weder Microsoft noch Xbox haben offiziell bestätigt, dass neue Third-Party-Verträge für den Xbox Game Pass ausgesetzt wurden. Entsprechend sollte die Meldung derzeit als Gerücht betrachtet werden.