Xbox Game Pass: Gerücht um beendete Third-Party-Verträge entkräftet

31 Autor: , in News / Xbox Game Pass
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Image: KI-generiert

Die Entlassungen bei der Agentur Assembly sollen nicht mit einem Stopp von Xbox-Verträgen zusammenhängen.

Zu den jüngsten Spekulationen über einen angeblichen Stopp neuer Third-Party-Deals für den Xbox Game Pass gibt es ein wichtiges Update.

Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier stehen die Entlassungen bei der Marketingagentur Assembly nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung von Xbox-Verträgen. Stattdessen seien die Stellenstreichungen Teil einer unternehmensweiten Umstrukturierung der Agentur gewesen.

Wörtlich erklärt Schreier: „Korrektur: Die heutigen Entlassungen bei Assembly waren Teil einer agenturweiten Umstrukturierung und standen nicht damit in Zusammenhang, dass Xbox Verträge beendet. Mitarbeiter, die am Xbox-Konto gearbeitet haben, wurden zwar entlassen, die Agentur arbeitet nach meinen Informationen jedoch weiterhin mit Xbox zusammen.“

Damit entfällt einer der Punkte, die zuletzt als möglicher Hinweis auf einen generellen Stopp neuer Partnerschaften gewertet wurden. Ob Microsoft seine Strategie rund um Third-Party-Titel und den Xbox Game Pass dennoch anpasst, bleibt weiterhin offen. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens zu den ursprünglichen Gerüchten liegt bislang nicht vor.

Die Korrektur zeigt jedoch, dass zumindest die Entlassungen bei Assembly kein Beleg dafür sind, dass Xbox bestehende oder künftige Verträge mit Drittanbietern beendet hat.

Quelle
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31 Kommentare Added

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  1. Venom 26200 XP Nasenbohrer Level 3 | 30.06.2026 - 13:57 Uhr

    Wenn man sich den Insider Gaming Artikel in der Quelle durchliest scheint es eher so dass sie das was dureibabder gebracht haben und es mit einem Update korrigiert haben.

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  3. Fayedog 19450 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 30.06.2026 - 15:19 Uhr

    Was hat Assembly mit Third Party Deals für den Game Pass zu tun? Das ist eine Marketing Agentur 😅

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  4. Uglycoyote 32375 XP Bobby Car Bewunderer | 30.06.2026 - 16:32 Uhr

    Lol wurde da „die blaue Noseringmafia“ entlassen und hat direkt rumgeheult und such beschwert, dass alles unfair ist und Xbox an allem Schuld ist ?

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