Xbox Game Pass: Geschlossene Stores fühlen sich durch Abo-Dienst gestört

In einem neuen Interview bei GamesRadar sprach Xbox-Chef Phil Spencer offen über seinen Wunsch den Xbox Game Pass Abo-Service auf so vielen Plattformen wie möglich anzubieten.

Auf die Frage, ob es möglich sei, den Xbox Game Pass in irgendeiner Form in den Stores der Konkurrenten zu veröffentlichen, sagte er, dass dies nicht geplant sei, aber nicht wegen mangelndem Interesse seitens Microsoft, sondern, dass die Betreiber ihrer geschlossenen Stores nicht vom Xbox Game Pass „gestört“ werden wollen.

„Weißt du, das ist die richtige Frage, denn die Leute fragen mich normalerweise, ob ich dieses oder jenes Spiel veröffentlichen werde. Und was ich sage, ist, dass ich möchte, dass das komplette Xbox-Erlebnis etwas ist, das wir liefern. Wir haben im Moment keine Pläne, [die Xbox App] auf andere geschlossene Plattformen zu bringen, vor allem, weil diese geschlossenen Plattformen so etwas wie Xbox Game Pass nicht wollen. Es gibt eine Menge offener Plattformen, auf denen wir wachsen können: Web, PC und Mobile. Unser ganzes Augenmerk liegt also, offen gesagt, auf diesen Plattformen.“

„Das ist kein Hieb gegen alle anderen, die ein System haben, das für sie funktioniert. Ich kann verstehen, warum sie die ‚Störung‘ durch Game Pass im Moment nicht wollen. Wenn wir sagen, dass wir wollen, dass jeder auf der Xbox spielen kann, meinen wir wirklich, dass wir das volle Erlebnis auf ein Gerät bringen können, das die Spieler wollen.“