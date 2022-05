Xbox Game Pass: Gewinnspiel für Ultimate-Abonnenten inklusive Konsolen gestartet

Autor:, in / Xbox Game Pass

Derzeit veranstaltet Microsoft das Xbox Ultimate Play Sweepstakes Gewinnspiel.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Gewinnspiel Ultimate Abonnenten des Xbox Game Pass vorbehalten.

Beim Gewinnspiel werden jede Woche Preise verlost. Darunter Xbox Series X|S Konsolen, Gaming-Zubehör, Abonnements und Gutscheine.

Und eine Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach. Ihr müsst euch nur unter www.xboxplaysweepstakes.com registrieren und mit eurem Xbox Game Pass Ultimate Abo dann ein Spiel aus dem Game Pass Katalog eine Stunde am Stück zocken.

Wichtig dabei ist, dass ihr unbedingt an der Konsole spielen müsst, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ob ihr dann an eurer Xbox-Konsole ein Spiel vom internen Speicher oder der Cloud aus spielt, ist hingegen egal.

In der aktuellen Woche winkt als Hauptpreis eine Xbox Series S, 1 Jahr Xbox Game Pass Ultimate und ein Gutschein im Wert von 500 Dollar.

Für weitere Details und die Teilnahmebedingungen besucht die oben angegeben Seite.