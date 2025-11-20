Xbox Game Pass: Gleich zwei Überraschungen neu im Abo

Gleich zwei Überraschungen für den Xbox Game Pass gab es während der Xbox Partner Preview, die jetzt spielbar sind.

Während des Xbox Partner Preview Livestreams wurden viele neue Spiele gezeigt. Darunter auch neun, die zum Release via Xbox Game Pass Ultimate und inklusive Xbox Play Anywhere spielbar sein werden.

Als Überraschung gab es gleich zwei Spiele, die als Shadow-Drop ab sofort im Abo abrufbar sind: Cloverpit und Total Chaos.

Details zu den beiden Spielen haben wir nachfolgend für euch:

Cloverpit

CloverPit sperrt euch in eine rostige Zelle mit einem Spielautomaten und einem Geldautomaten, in der die Spieler ihre Schulden abbezahlen müssen oder in den Ruin stürzen – im wahrsten Sinne des Wortes. Manipuliert den Spielautomaten, um zusätzliche Münzen zu verdienen.

Dreht die Chancen zu euren Gunsten mit verschiedenen Preisen und Reizen, die große Kombos auslösen, die sich zu einer schillernden Glückssträhne auswachsen. Beugt die Regeln, brecht das Spiel und zahlt eure Schulden ab!

Total Chaos

Total Chaos ist ein Survival-Horror-Erlebnis der nächsten Generation, das als eines der berühmtesten DOOM II Custom WADs aller Zeiten begann… Jetzt wird es als eigenständiger Titel für moderne Plattformen wiedergeboren.