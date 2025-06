Xbox Game Pass: Glorreiche Aussichten für Abonnenten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass setzt für alle Abonnenten zum Endspurt an und haut noch einmal eine Reihe an Spielen raus!

Zum Monatsende wartet der Xbox Game Pass noch einmal mit einem beeindruckenden Spiele-Line-up auf, das sowohl Fans von Indie-Perlen als auch von Echtzeitstrategie-Klassikern begeistern dürfte.

Den Auftakt macht am 24. Juni Volcano Princess, das für Cloud, Konsole und PC erscheint. Das charmante Rollenspiel mit Aufzucht-Elementen versetzt euch in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter, die ihre Tochter in einer fantastischen Welt voller Geheimnisse und Entscheidungen großzieht.

Nur zwei Tage später, am 26. Juni, folgen gleich mehrere Highlights: Against the Storm, ein atmosphärisches Roguelite-Städtebauspiel mit Überlebensmechaniken, wird für Cloud und Konsole verfügbar sein.

Ebenfalls am selben Tag erleben PC-Spieler eine nostalgische Rückkehr, denn gleich drei überarbeitete Blizzard-Klassiker feiern ihr Game-Pass-Debüt: Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered sowie Warcraft III: Reforged. Die Titel bringen überarbeitete Grafik, moderne Steuerung und klassische Kampagnen zurück und dürften sowohl Veteranen als auch Neulinge ansprechen.

Der Xbox Game Pass bleibt auch im Sommer 2025 ein Pflichtabo, nicht nur für Vielspieler!

Xbox Game Pass – Juni 2025

24.06.2025 – Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)

26.06.2025 – Against the Storm (Cloud und Konsole)

26.06.2025 – Warcraft I: Remastered (PC)

26.06.2025 – Warcraft II: Remastered (PC)

26.06.2025 – Warcraft III: Reforged (PC)

Welches Spiel werdet ihr im Abo ausprobieren?