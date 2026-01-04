Xbox Game Pass: Grafik enthüllt 24 Highlight‑Inhalte für das Abo‑Jahr 2026

Xbox Game Pass 2026: Neue Grafik enthüllt 24 Highlight‑Inhalte für das Abo‑Jahr 2026.

Der Xbox Game Pass startet mit großem Fokus in das Jahr 2026 und wird euch mindestens 75 Day One-Veröffentlichungen liefern.

Eine neue Grafik von unseren Freunden von „Xbox Core“ präsentiert bereits jetzt 24 Highlights, die im kommenden Abo‑Jahr eine zentrale Rolle spielen sollen.

Die Darstellung fasst zusammen, welche Spiele und Inhalte im Laufe des Jahres 2026 im Abo erscheinen werden, und vermittelt damit einen frühen Überblick über die geplanten Inhalte.

Die Xbox Game Pass-Grafik deutet jetzt schon auf ein besonders umfangreiches Spieljahr hin und Microsoft wird mit Sicherheit noch zahlreiche weitere Überraschungen bereithalten.

Image via XboxCore

Welche Spiele von der Grafik zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten? Postet eure Highlights in die Kommentare!

Quelle
  1. Ralle89 58200 XP Nachwuchsadmin 8+ | 04.01.2026 - 09:37 Uhr

    Moin Moin, Fabel finde ich ganz interessant und werde es dann bestimmt spielen. Bei CoD 2026 warte ich erstmal ab weil ich von den BO Teilen er enttäuscht bin. Tropico soll auch nicht schlecht sein kommt dann auf meine Liste Buckshot Roulette da warte ich drauf seit ich es bei Game Two gesehen habe und Halo ja Halo da freue ich mich von der Grafik am meisten drauf. Die anderen Spiele sagen mir nicht wirklich was.

    0
  2. Phex83 131620 XP Elite-at-Arms Bronze | 04.01.2026 - 09:45 Uhr

    Ordentlich was dabei. Fable, Tropico, Forza, Halo, Gears, High on Life 2 und CoD… ist schon wieder mehr als man eigentlich in einem Jahr spielen kann…

    0
  3. DayWalkerCB 8565 XP Beginner Level 4 | 04.01.2026 - 09:47 Uhr

    Am meisten Sorgen macht mir Fable, ich glaube das wird nichts. Bin seit Teil 1 dabei und danach wurde es nicht wirklich besser.

    0
  4. Blight 17960 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 04.01.2026 - 09:49 Uhr

    Ist Day Z denn mittlerweile größtenteils bugfrei?

    0
  5. Blacky-Ray 5040 XP Beginner Level 3 | 04.01.2026 - 09:52 Uhr

    Also für mich ist bei der Grafik absolut überhaupt nichts dabei….paar spiele würde man ggf. Anspielen, wenn der gamepass nicht so teuer geworden wäre, aber so sind mir die Kosten zu hoch Um den Pass für ein paar „Demoversionen“ zu nutzen….

    0
  6. Wartenaufwunder 146230 XP Master-at-Arms Gold | 04.01.2026 - 10:11 Uhr

    Das neue a Plaque Tale kommt ja auch 😱
    Schon fast vergessen…den ersten fand ich SO gut. Der zweite ist für mich persönlich bisschen abgefallen und bin kein großer Freund von Prequels…aber dank GP kann ich es bedenkenlos spielen.
    Beast of und super meat Boy freu ich mich auch drauf von 3rd Party.
    Persönlich sehe ich immernoch nen dickes? hinter Fable, da haben wir bis jetzt so wenig von gesehen. Würde mich nicht über ne weitere Verschiebung wundern.

    0
  7. StillX3me 960 XP Neuling | 04.01.2026 - 10:18 Uhr

    Also jetzt mal ehrlich LEUTE…
    Wenn dass die Game Pass Highlights des Jahres sein sollen dann bin ich echt raus… Im ernst. , Ja klar ist letzten Endes Geschmackssache und das alles, aber ich persönlich als großer Fan des Game Pass und obwohl ich überhaupt nicht Genre beschränkt bin, sehe hier MAXIMAL 3-4 Spiele auf die ich mich freue und ehrlich gesagt nur 1 das ich mir auch Garantiert kaufen werde. Also ich weiß ja nicht wie ihr das so seht aber für mich sind das keine Argumente um den Pass 1weitetes Jahr zu bezahlen.
    Hinzu kommt, das wir uns nicht einmal sicher sein können ob der Preis stabil bleibt oder die Langzeit Abonnenten plötzlich auch knapp 😧 30 E U R O 😦 zahlen werden müssen… DAFÜR!??!

    1
  8. Phonic 287505 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.01.2026 - 10:33 Uhr

    Joa, haut mich jetzt mal so gar nicht vom Hocker

    0

