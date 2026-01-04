Xbox Game Pass: Grafik enthüllt 24 Highlight‑Inhalte für das Abo‑Jahr 2026

Der Xbox Game Pass startet mit großem Fokus in das Jahr 2026 und wird euch mindestens 75 Day One-Veröffentlichungen liefern.

Eine neue Grafik von unseren Freunden von „Xbox Core“ präsentiert bereits jetzt 24 Highlights, die im kommenden Abo‑Jahr eine zentrale Rolle spielen sollen.

Die Darstellung fasst zusammen, welche Spiele und Inhalte im Laufe des Jahres 2026 im Abo erscheinen werden, und vermittelt damit einen frühen Überblick über die geplanten Inhalte.

Die Xbox Game Pass-Grafik deutet jetzt schon auf ein besonders umfangreiches Spieljahr hin und Microsoft wird mit Sicherheit noch zahlreiche weitere Überraschungen bereithalten.

Welche Spiele von der Grafik zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten? Postet eure Highlights in die Kommentare!