Xbox Game Pass: Grand Theft Auto V kehrt am 15. April zurück

Grand Theft Auto V kehrt Mitte April zurück in den Xbox Game Pass, während es erstmals auch im PC Game Pass aufgenommen wird.

Microsoft bestätigte die Rückkehr des Blockbusters Grand Theft Auto V für den Xbox Game Pass, nachdem wir gestern schon darüber berichtet hatten.

Am 15. April wird Grand Theft Auto V wieder in den Katalog auf Konsole aufgenommen. Erstmals wird es dann auch auf dem PC mit PC Game Pass spielbar sein. Dort sogar wahlweise in der Enhanced Edition.

Gamer werden sich freuen, „dass Game Pass Ultimate- und Game Pass Standard-Spieler Zugang zu allen Konsolen- und PC-Editionen haben“, damit sie mit ihren Freunden GTA Online auch auf jeden Fall zusammenspielen können, wie es in einem Artikel heißt.